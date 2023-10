Marcel Hernández se confiesa al verse de nuevo titular y marcar su gol 100 con Cartaginés

Por donde se le mire, esta temporada es la más atípica para Marcel Hernández con Cartaginés: no es titular, no es el goleador del equipo, y tampoco figura entre los mejores anotadores del torneo. Además, tuvo que lidiar con una operación de rodilla en la pretemporada y, hasta el momento, dice estar al 60% o 70% de su máximo nivel.

Marcel Hernández pretende tener más regularidad con Cartaginés y así mejorar su nivel en el cierre del Torneo de Apertura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Incluso, solo fue estelar en ocho de los 15 partidos en los que estuvo disponible en la temporada y apenas en tres choques participó en los 90 minutos.

Frente a Grecia, el domingo, regresó al once de Paulo César Wanchope, luego de cuatro juegos como suplente y el cubano se confesó sobre todo lo que experimenta. Si bien, al principio lo dosificaron, su suplencia en los últimos duelos fue decisión técnica.

“No había tenido la posibilidad de jugar por una u otra razón. Más allá de que entrenar es bueno, uno nunca va a ver la realidad si no juega. Era importante tener participación y es bonito volver a jugar 90 minutos después de tanto tiempo”, dijo el atacante tras el duelo contra los griegos, sin querer polemizar con Wanchope por no utilizarlo.

El cubano se autoanalizó y concluyó que: “Más allá de reencontrarme con el gol, me quedo con las buenas sensaciones porque toqué bien la pelota, pude pivotear, ataqué bien los espacios y me vi bien en el uno contra uno”.

Marcel acumula tres goles en el Torneo de Apertura 2023 en 10 juegos disputados (seis como titular), mientras que en la Copa Centroamericana suma otros tres tantos en cinco compromisos (dos como titular).

Si bien la lesión en la rodilla izquierda está superada y a nivel físico ya se siente en plenitud, el factor que no permite ver la mejor versión del isleño es la falta de minutos, según dijo.

“Creo que puedo estar al 60% o 70%. No he tenido regularidad y se sabe que el jugar te da muchas cosas, sobre todo para mí, que estoy acostumbrado a participar 90 minutos en casi las 22 fechas de cada torneo. Si no juego, va a ser difícil, pero debo tener la mente fuerte”.

Histórico gol 100 de Marcel Hernández

Marcel Hernández llegó al Cartaginés a mediados del 2018 y en poco más de cuatro años (estuvo uno con Alajuelense) logró los 100 goles con la camiseta blanquiazul.

Más allá de ser ya el máximo goleador extranjero en el fútbol tico y por ende de los brumosos, el registrar los 100 festejos en tan solo 164 partidos es sorprende. De los 100 del cubano con los centenarios, 97 fueron en el torneo local y tres en Concacaf. El propio delantero se mostró asombrado por su legado.

“Estoy contentísimo por lo de los 100 goles. Tenía pendiente esto, pero se me escapó a última hora el detalle, creo que debía tener algún detalle de parte de la institución, me lo merecía... Le he dado mucho a esta institución y el club también me ha regalado mucho, así que estoy demasiado feliz”.

Para dimensionar más el dato, necesariamente hay que compararlo con otro histórico del club, Rándall Brenes Mora. El Chiqui es el segundo mejor anotador del Cartaginés, con 103 tantos en campeonatos nacionales e internacionales, en 287 compromisos.

Hernández tiene 117 goles en total en Costa Rica, tomando en cuenta los que consiguió con Alajuelense. Marcel dio valor a su regularidad y recordó que muchos no esperaban algo así de él.

“Por más que no quiera ver esos números, están ahí y no cualquiera hace 117 goles en este tiempo. Es un premio a la regularidad, al esfuerzo y al sacrificio. Todos los compañeros con los que he estado me han aportado muchísimo y estoy feliz”.

El reto que le queda a Marcel Hernández en Cartaginés es convertirse en el mejor anotador en la historia del club. Si bien, los 103 tantos de Rándall Brenes están a la mano, llegar a los 164 de Leonel Hernández solo con los blanquiazules parece una tarea titánica. Marcel tiene 34 años y no descarta al menos intentarlo.