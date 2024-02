Marco Ureña resurgió gracias a una enseñanza que dejó Ricardo La Volpe

Marco Ureña fue el fichaje bomba del Cartaginés a mitad del 2022. Los brumosos soñaban con la dupla Marcel Hernández-Ureña, pero la historia tomó tintes de pesadilla para todos. Fue hasta el inicio del 2024 que se dio un resurgir, en parte, gracias a seguir una enseñanza que dejó Ricardo La Volpe.

Marco Ureña marcó en la fecha dos del Torneo de Clausura 2024. Su tanto ante Guanacasteca fue el segundo que consigue con Cartaginés en torneo nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Marco fue víctima de las lesiones en el último año y medio, al punto que en el Apertura 2022 apenas jugó seis partidos de 22 posibles del certamen local (tres titular) y en el Clausura 2023 participó en 12 de 24 (cuatro titular). Mientras que en el Apertura 2023 estuvo en 11 de 24 (tres titular). En estos tres campeonatos solo anotó una vez.

Fue tan complejo que las dolencias le dieran una tregua, que se especuló con que no continuaría en la Vieja Metrópoli. La dirigencia no ocultó su preocupación al no ver en cancha a una figura por la que hicieron una inversión importante, al ficharlo hasta 2025.

No obstante, el delantero finalmente emergió y terminó con más participación en el 2023. Para el 2024 pudo realizar la pretemporada completa y el técnico Mario García hizo un ajuste clave, al cambiarle la posición: dejó de ser un punta, para jugar en la media cancha, haciendo sociedad con el contención, el creativo y otro volante más.

Ureña aún sigue destacando por su velocidad, sin embargo, ya no tiene que ir solo por el costado o al espacio, sino que se desempeña más pegado al círculo central y aunque tiene libertad para aparecer por la banda o cambiar de sector, cumple funciones más de organización y toca más la pelota.

García replicó lo que observó de La Volpe, quien entre el 2010 y 2011 llamó frecuentemente a Marco a la Selección de Costa Rica y fue uno de sus formadores.

“Marco Ureña reacciona más fácil (nuevo puesto), porque en su historia deportiva tuvo a La Volpe y él no lo usaba de 9, sino que lo utilizaba donde lo estoy poniendo (volante). Tiene memoria deportiva y es observar y saber dónde explotar sus virtudes”, explicó el nuevo técnico de los centenarios.

Ureña fue perseverante

Marco Ureña se perdió más de la mitad del Torneo de Apertura 2023 (solo disputó 11 juegos de 24). En club explicaron que presentaba problemas en el tendón de Aquiles y el tobillo. A sus 33 años Ureña no valoró retirarse por sus problemas y volvió, aunque evidentemente se le notaba lejos de la forma física de sus compañeros.

Pese a la adversidad, Marco no se rindió. Con un nuevo técnico que exige al máximo en lo físico, se puso a tono y se ganó un puesto en la titular. Incluso, fue estelar en los cinco partidos que tiene el Cartaginés.

Es más, previo al inicio del actual certamen el atacante tenía una anotación en 29 partidos con los centenarios, sin embargo, en solo cinco compromisos del certamen actual ya consiguió uno.

“El 2023 fue complejo, pero por ahí leí que el 2024 es un año para merecedores y yo me merezco jugar y estar en la cancha. Pasé por donde asustan, pero siempre estuve sólido y creyendo en Dios, porque sabía que era el tiempo de Él. Solo estoy disfrutando, como siempre lo he hecho en mi vida, con mucho sacrificio y trabajo”, manifestó el mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ureña sabe muy bien que está en deuda en Cartaginés y está dispuesto a mostrar todo lo que se esperaba de él. Lo único que pide es que las lesiones le den una tregua y así completar un torneo.

“Físicamente me siento muy bien. El torneo anterior lo cerré bien y estoy muy motivado con todo lo que viene. Espero que la salud me acompañe todo el campeonato”, finalizó.