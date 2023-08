Marcel Hernández pone la fecha para que le exijan como siempre

Marcel Hernández comenzó la temporada en el banquillo, incluso fuera de las convocatorias y sin anotar goles, algo atípico para el referente del Cartaginés. El cubano tuvo que armarse de paciencia y aceptar que le tomaría tiempo alcanzar el 100%, pero igual, ya fijó una fecha para mostrar su mejor versión.

El atacante de a poco se olvida de la operación en la rodilla izquierda, que le hizo perderse toda la pretemporada. Físicamente asegura sentirse cerca de lo que quiere y futbolísticamente da pinceladas de lo que es capaz.

“Creo que esta seguidilla de partidos en la que estamos inmersos me va a ser de mucha ayuda, ya que lo que necesito es sumar minutos, estar en la cancha y experimentar lo que solo se siente cuando se está jugando. Mi objetivo es que en tres o cuatro partidos se pueda ver mi mejor versión”.

Ante Saprissa, el sábado anterior, fue el gestor del tanto de Allen Guevara; mientras que frente al Jocoro, en la Copa Centroamericana, abrió el marcador y tuvo tres ocasiones más para concretar.

Incluso, se le nota una actitud diferente, ya que no puede disimular que no se siente cómodo siendo suplente. Aunque entiende que debe regularse, le cuesta aceptar estas estadísticas: seis partidos disputados de nueve posibles, apenas tres compromisos como estelar y solo un tanto.

El técnico Paulo César Wanchope lo lleva de a poco. Ante Grecia y San Carlos no fue convocado, debido a que el cuerpo médico recomendó no utilizarlo en canchas sintéticas por ahora. Además, su participación se controla y todavía no completa un partido completo.

Marcel Hernández aún utiliza un vendaje especial en su rodilla izquierda, pero de a poco muestra su mejor nivel con Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Marcel Hernández fue estelar contra el Jocoro de El Salvador, participó por 71 minutos, lo eligieron jugador del partido y hasta marcó por primera vez con los blanquiazules en un certamen internacional. Esto lo llena de ilusión.

“Es una alegría diferente anotar con Cartaginés a nivel internacional, me llena el corazón. Además, a nivel individual necesitaba anotar y en el momento en el que cae el gol ayudó mucho. Espero que vengan muchos tantos más y que sigamos creciendo como grupo y como club”.

Así mismo, aceptó que: “Es un proceso y tengo que tener paciencia. Aveces no me gusta salir de cambio, pero entiendo que no tuve una pretemporada y he tenido que ir preparándome sobre la marcha en lo físico. Además, debo regularme por el tema de la rodilla, pero ya jugué más de 70 minutos y me pone feliz”.

Hernández pasó por el quirófano en junio, para solucionar un problema en los meniscos de su rodilla izquierda. No estuvo con el equipo en la pretemporada en Guanacaste y tampoco participó en los fogueos y la Recopa.

El pasado 27 de julio tuvo su primer compromiso y, a medida que avanzan las jornadas, Wanchope le está otorgando más tiempo en la cancha. Si las molestias de su operación no persisten, espera recuperar su forma habitual para septiembre.