“Conozco a los defensas que enfrento y sus movimientos, no solo porque he jugado contra ellos, sino porque los he visto. En mi casa tengo una memoria con todos los partidos, grabo cada juego sin importar que no sean de Cartaginés . Los referencio mucho y los veo bastante, realmente soy un vicioso del fútbol, solamente dedico mi tiempo libre en fútbol y esto me da un plus”, manifestó.