Manfred Ugalde volvió a lucir la camisa morada de Saprissa

En el Deportivo Saprissa no olvidan a Manfred Ugalde y por eso aprovecharon su presencia en el país para hacerle un regalo.

El “Saprichamaco”, como le dicen los seguidores morados a Ugalde, recibió la nueva camiseta de Saprissa, la que empezará a usar en el inicio del Torneo de Clausura en enero del 2023.

En su cuenta de Twitter, Saprissa publicó: Él también es parte del color del siglo y se observa un video, donde Manfred Ugalde tiene la camisa de Saprissa con su nombre en la espalda.

Él también es parte de la historia del Color del Siglo 💜 pic.twitter.com/5EnbeJCOwU — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 15, 2022

Manfred debutó en Primera División con Saprissa el 13 de enero del 2019 y estuvo año y medio en el equipo hasta que partió a Bélgica, donde empezó a hacer carrera en Europa con el Lommel S.K.

El atacante está en el país con el Twente de Países Bajos, su club actual, para participar este sábado en la despedida de Bryan Ruiz.

Manfred Ugalde renunció a la Selección Nacional en el inicio de la eliminatoria luego de algunos comentarios del técnico Luis Fernando Suárez, que él consideró inapropiados, sobre sus condiciones para ir al choque contra jugadores de mayor tamaño.

Pero el lunes tras arribar al país con el Twente manifestó: “Obviamente que he hecho todas las divisiones menores, he estado en la Selección Mayor y vi todos los partidos. Con el tema de rendimiento no me toca a mí, en la Sele queremos estar todos, es poner las cosas en manos de Dios”, dijo el volante tras tocar suelo costarricense.