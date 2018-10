“Sí, es el mejor gol de mi carrera porque es la primera anotación profesional que marcó afuera de mi país. Así que de momento es el mejor. Me siento como un 50-50. Yo no veo que ameritara la tarjeta roja, pero el árbitro decidió eso. Por eso me siento decepcionado, pero me siento muy feliz de que mi equipo logró la victoria”, recalcó el jamaiquino.