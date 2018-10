El resto del partido, nos benefició en algunas, para que no digan que no nos benefician, pues así lo decían algunos dirigentes y en otras nos perjudicó. Esos son los árbitros que me dan miedo, pues cuando están así no sabes en qué momento lo beneficia o lo perjudica, como pasó la semana pasada en Saprissa. El partido pasado todos matamos a Hugo Cruz, pero con él no tengo ningún detalle, de hecho durante el partido le ofrecí disculpas por un gesto que le hice, pero nadie habla del línea, que vio a Jairo Arrieta siempre fuera de lugar. ¿Dónde está el línea? Que no me digan que la jugada fue muy rápida, estamos hablando que el fútbol de este país no tiene dinámica y ahora dicen que la jugada fue muy rápida. Hugo Cruz se equivocó por la falta y qué culpa tiene él que Mariano Torres la metió al ángulo, fue una jugada normal, pero Hugo Cruz está yendo al psicólogo porque el línea no supo ver que Jairo Arrieta estaba fuera de lugar.