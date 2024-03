Luis Diego Arnáez detecta un pecado imperdonable de Alajuelense

Entre más piensa en diversos momentos del partido entre New England Revolution y Liga Deportiva Alajuelense, Luis Diego Arnáez comprende cada vez menos lo que culminó en una triste historia y desencadenó el despido de Andrés Carevic.

Lo intenta, pero no lo logra. El Flaco no encuentra respuesta para explicar por qué el León no estuvo a la altura en ese partido en Estados Unidos, porque al igual que cualquier seguidor de Alajuelense, él esperaba más.

Confesó que ve al rival, lo analiza y cada vez se convence más de que no es tan fuerte como para que le metiera cuatro goles a la Liga en la Copa de Campeones de Concacaf.

Andrés Carevic dejó de ser el técnico de Alajuelense

Es un equipo estadounidense con características muy diferentes a las mostradas por Los Ángeles FC hace un año, muy fuerte físicamente, rápido, potente y con precisión con el balón. También es distinto al Atlanta United, al que la Liga se midió tiempo atrás.

“El New England no es así, juegan bien, pero no se ven tan fuertes como para que la Liga no hiciera algo más, que no pudiera hacer una buena presentación”, citó Luis Diego Arnáez en charla con La Nación.

Inclusive, él tiene una percepción muy diferente a muchos a la hora de analizar ese juego, en el que Alajuelense se vio bien durante los 20 minutos de arranque. Su teoría es que los inicios de los partidos por lo general son nivelados y justo a partir de los 20 minutos se empiezan a marcar las diferencias, como pasó en Foxboro.

No sabe si fue el frío, si el calentamiento estuvo bien, o si pensaron que el New England no era tan fuerte y, cuando se dieron cuenta, ya tenían una anotación en contra. Al desmenuzar lo ocurrido, detectó un pecado imperdonable.

“La jugada del primer gol ejemplifica que la Liga no se había metido todavía en el partido. Una jugada por la banda, le roban la espalda al lateral y en el centro un volante llega libre de marca en el área, en una jugada que ni siquiera era de contraataque. La Liga no se había metido en el partido y cuando quiso reaccionar, ya el New England había agarrado la pelota”, analizó.

Para él, ese es un punto del que se habla poco, pero merece atención especial, porque una jugada así en el minuto 80 es factible que ocurra, con piernas cansadas, pero en ese momento del juego, no, cuando nadie está agotado.

“Es falta de aplicación en la parte defensiva para evitar eso. Falta un poco más, no está alcanzando y los jugadores tienen que correr más, meter más, ser más efectivos con la pelota y estar más atentos en partidos y entrenamientos”.

Arnáez sabe muy bien que los equipos de la Major League Soccer (MLS) son incómodos siempre y ganarle no sería fácil, pero tampoco daba para regresar con una pérdida de 4-0.

Luis Diego Arnáez aún no comprende qué le pasó a Liga Deportiva Alajuelense en ese partido catastrófico contra New England Revolution. (Prensa Alajuelense)

“¿Qué es lo que siente uno? Que tienen que poner más, correr más, aplicarse más a la hora de presionar. Tienen que aplicarse más en todos los aspectos tácticos, porque me parece que el rendimiento parece como para cumplir, pero por la planilla que tiene la Liga está para más”.

Insistió en que el partido no era para ese resultado y que si acabó en goleada fue, sin descartar algunas virtudes del New England, principalmente porque a Alajuelense le faltó subir un par de escalones en su nivel de juego en todo sentido, en ofensiva y defensiva.

Porque si se analiza el rendimiento de la Liga, le falta para ser más constante, tener más victorias y un mejor juego.

“Son buenos jugadores, tienen mucha experiencia, que eso muchas veces influye para que un equipo sea campeón, o esté comandando un campeonato. La Liga tiene jugadores que han vivido situaciones extremas en el fútbol y deben subir el rendimiento, porque está por debajo del nivel que uno espera”, concluyó Luis Diego Arnáez.

