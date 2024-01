Los cerdos le cambian la vida a exmundialista costarricense

Daniel Varela inició en 2017 un negocio familiar que creció como la espuma y hoy es el sostén de él, sus hermanos, padre y otras personas de de Zarcero.

Varela fue un férreo volante de contención que asistió al Mundial Juvenil de Egipto 2009 (en el que Costa Rica fue cuarto del orbe), además salió campeón con Brujas F.C; hoy tiene una granja porcina y ya inauguró su propia carnicería.

Daniel confesó que él mismo ha quedado sorprendido por como el negocio ha crecido, sobre todo porque tuvo un comienzo modesto.

“Ya tenemos cuatro camiones en carretera para distribuir. Tenemos un punto de venta físico en el Mercado Borbón en San José, ahora tenemos carne de res que la comercializamos porque la compramos a un ganadero, pero ya no solo estamos centrados en los cerdos”, profundizó.

El exrecuperador dio a conocer que sus primeros dos padrotes, Pepillo y Pan Blanco, ya cumplieron su misión, pero fueron los grandes impulsores. Ahora en la Granja Abigail se trabaja bajo el método de inseminación artificial.

“Antes teníamos 40 madres y dos padrotes, ahora manejamos 150 madres y dos padrotes, pero estos ya cumplen su función con menos desgaste”, recalcó.

Semanalmente Daniel Varela y su familia logran colocar 400 cerdos, no obstante su capacidad de producción es de únicamente 100, por lo que los otros 300 los compran a granjeros amigos.

Antes, Daniel se encargaba de ver el funcionamiento de la granja, pero ahora tiene funciones más administrativas, porque su padre asumió el mantenimiento de la misma.

“Tengo rutas a Puntarenas, Alajuela, Heredia, en San José se comercializa mucho la carne, llegamos al punto que desde Zarcero se nos hacía complicado, entonces abrimos el punto fijo para atender con más tranquilidad”, recalcó.

Daniel Varela fue mundialista juvenil con Costa Rica en Egipto 2009. Después jugó en Primera División con Brujas, San Carlos, Belén y Santos, entre otras escuadras. Ahora se dedica a criar cerdos para engorde. Foto: Cortesía

Una situación que le hace gracia a Varela es que a él lo siguen reconociendo en la calle como jugador.

“Ya uno no tiene el estado físico, pero la gente me sigue reconociendo. Yo juego fútbol aficionado, sigo yendo al fútbol 5, uno no pierde el gusanito, uno sigue siendo fiebre”, mencionó.

LEA MÁS: Exmundialista tico de Egipto 2009 ahora se dedica a criar cerdos

Sobre el negocio, el exdeportista espera desarrollar este 2024 una ruta hacia Guanacaste.

“Hemos crecido bastante y yo siempre pensé en producir, pero el mismo producto lo hace a uno distribuir. Yo lo que quiero es seguir en crecimiento, el punto físico es pequeño, pero soñamos con una planta de deshuese, que eso es más grande”, finalizó.

Daniel Varela se retiró en 2012 y 12 años después disfruta de un negocio consolidado que llegó por recomendación de su padre, don Joaquín, quien le dijo que la crianza de cerdos en su natal Sarchí podía darle el desarrollo que quería en la vida. No se equivocó.