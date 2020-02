“A lo que tengo entendido es que Allen dice que lo golpeé, él me expulsa y no estoy a la par de él, pensé que me expulsó porque estaba alterado, entonces inmediatamente le llego y le digo: ‘¿Cómo me vas a expulsar por eso?’... Me doy media vuelta y me voy caminando, no me metí con nadie, me metí al camerino y listo, no me volví loco”, describió.