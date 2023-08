Leonardo Vargas habla sin mordaza: la Fedefútbol ya no será una fiesta

Leonardo Vargas cuenta con cuatro años y tres meses de experiencia en la dirigencia del fútbol nacional, siendo una figura destacada. Ha mantenido al Club Sport Cartaginés a flote en lo económico, logró obtener el histórico título tras 81 años de sequía y ahora ocupará un lugar en la cúpula del fútbol costarricense durante los próximos cuatro años, como parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), donde afirma que ahí “se acabó la fiesta”.

Su franqueza en los micrófonos también lo ha puesto en el centro de atención. No tiene ningún tipo de filtro y en las primeras reuniones con sus compañeros federativos ya dio una muestra de lo que será en este cargo. No se guardó nada y cuestionó a los cuatro compañeros que anteriormente trabajaron con Rodolfo Villalobos. “No todo es culpa de Rodolfo, también aquellos que fueron negligentes en las decisiones tomadas tienen parte de la responsabilidad en todo lo que ha sucedido”, considera.

El exitoso dirigente del Club Sport Cartaginés no duda en señalar la dirección que podría tomar a la Fedefútbol. Tiene claro que una decisión crucial es elegir al técnico adecuado para la selección masculina mayor, ya que si los resultados positivos llegan, las otras áreas administrativas también se verán beneficiadas.

En esta conversación con La Nación, a inicios de agosto, una vez ratificado que solo se había presentado una papeleta para el nuevo Comité Ejecutivo, el dirigente dejó en claro su estilo sin mordaza y decidido.

- ¿Cuál es su opinión sobre la forma de trabajar en el Comité Ejecutivo? Muchos ahora afirman que las decisiones eran totalmente presidencialistas.

Quizás Rodolfo (Villalobos) actuó de manera muy egocéntrica, pero si eso fue así, fue porque se lo permitieron, porque le otorgaron el poder para actuar de esa manera. Si él decía, por ejemplo: “Si usted es de los que causa problemas, entonces le asignaré el viaje ‘x’ o ‘y’.” Si no causa problemas, lo enviaré en otra gira, entonces ellos estaban contentos porque obtenían sus viáticos y conocían otro país mientras cumplían con sus obligaciones, porque supongo que hay tareas por realizar durante esas giras.

“A Rodolfo lo dejaron solo, puede que él buscara eso, no lo sé. Pero otros actores del fútbol nacional no velaron por sus responsabilidades y ahora es muy fácil decir que todo lo sucedido es culpa de Rodolfo”.

- ¿Será de las personas que dicen las cosas de frente ante sus compañeros?

Se lo he manifestado a aquellos a quienes me ha correspondido hacerlo. Leí una entrevista en La Nación acerca de la situación actual de las finanzas en la federación. El tesorero actual afirma que la gira a Francia no debió llevarse a cabo porque no se disponía de los $200.000 que costaba, y a pesar de ello, aprobó la gira. No, señores, uno se levanta y les dice: si no hay dinero, no hay gira, es algo sencillo.

“Pero algunos por la comodidad de la dieta, el viaje y los viáticos cedieron... así fue con muchos en este comité actual y debo decir que otros no tanto, pero su falta de expresión los hace cómplices de lo que está ocurriendo”.

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, será parte del nuevo Comité Ejecutivo, de la Fedefútbol, que encabezará Osael Maroto por los próximos cuatro años. (Rafael Pacheco Granados)

Desde mi punto de vista, en estos últimos cuatro años en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), muchos intereses personales se han colocado por delante. ¿Cuál es su opinión?

¿Recuerda cómo se eligió el comité hace cuatro años? (La Liga de Ascenso decidió cambiar su apoyo hacia Rodolfo Villalobos la noche antes de la votación, cuando su apoyo era para Jorge Hidalgo).

”La forma en que se eligió este comité (que concluirá su mandato el 1.° de setiembre) apuntaba a lo que finalmente ocurrió. Rodolfo lo manejó, lo manipuló, movió a su antojo, y si hablamos de intereses en la Federación, son muchísimos. Es un tema que hemos discutido; sabemos que nos enfrentaremos a la problemática de intereses personales y hemos estado reflexionando sobre cómo eliminar esas circunstancias y lograr que algunas personas se cansen de estar ahí, ya que las cosas van a cambiar y ya no será la fiesta que es actualmente. Eso es lo que buscamos.. Eso es lo que estamos buscando”.

¿Cómo se puede contrarrestar la influencia de los intereses personales?

Esa es nuestra intención. Somos conscientes de que hay muchas personas que persiguen lo que usted mencionó. Individuos que han permanecido durante años y esto será un desafío porque nos tocará lidiar con ello. Tendremos que encontrar la manera de reducirlo o hacerles comprender que la Federación requiere un cambio por parte de todos para lograr una gestión más transparente y efectiva. Osael Maroto posee la experiencia para encabezar este cambio, y nosotros deberemos colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Será un proceso complicado, ya que este problema lleva años enquistado.

Estando en una posición externa, ¿cómo recibe las recientes declaraciones de algunos protagonistas en relación a lo que ocurría internamente?

Lo que sucede con entrevistas como la que le hizo a don Eladio es que llegan tarde. ¿Por qué ahora? Ahora es muy sencillo. Las cosas deben expresarse en el momento oportuno. Es similar a lo que ocurrió con Bala Gómez cuando habla sobre su experiencia en la selección o cuando Bryan Ruiz comenta. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en ese lugar o cuando los eventos tuvieron lugar?

”Debieron levantarse y decir: Me voy de aquí porque esto es un caos. O hagamos algo para cambiar esto. Ahora es muy conveniente”.

Me sorprende que el tesorero actual diga que los estatutos de la Fedefútbol no sientan responsabilidades para que para el tesorero tenga peso. Me sorprendió que se viajará a Francia con la Sub-23 (donde fuimos último lugar) sin tener los $200.000 para costear el viaje.

Es que es muy fácil decirlo ahora. En su momento debió decirlo, se debió exponer que no se podía ir a Francia con la sub-23 porque no se tenían los $200.000. Pero probablemente alguno quería ir a pasear. Es irresponsable decirlo ahora, para qué si ya lo aprobaste también. “Cuando uno lee declaraciones en las que algunos han dicho que no sabían nada de las cláusulas del contrato de Luis Fernando Suárez, uno se pregunta también cuál es la responsabilidad de todos los que están en el Comité Ejecutivo. Si estás ahí adentro, no se puede criticar a Rodolfo con eso, porque es en las sesiones donde se corrige o emite un criterio. No es después de que las cosas pasan”.

– El actual tesoreo mencionó en este diario que las finanzas son limitadas, ¿el déficit es de $1.5 millones al cerrar el primer semestre del 2023?

No lo sabemos porque la información no la tenemos. Vamos a ver qué nos encontramos.

– Su franqueza tiene adeptos, otros lo critican. ¿Cuál será el papel de Leonardo Vargas en el nuevo Comité Ejecutivo?

Yo no voy a llegar para hacer pleitos, pero no me quedaré callado cuando algo no me parezca. Yo creo que iniciaremos una labor en la que se busca el consenso. Pero no me quedaré en silencio solamente porque la mayoría piensa diferente a mí. La idea es tender puentes y ayudar en lo que uno pueda. Yo no necesito de la Fedefútbol para vivir, no voy a buscar ningún interés personal.

