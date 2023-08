Fedefútbol convive con ‘liquidez limitada’, confiesa tesorero

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) llegó a un acuerdo de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social el pasado 28 de julio para honrar una deuda inicial de ¢75 millones, correspondiente al pago de dos periodos.

Este panorama genera inquietud en el Comité Ejecutivo, que tomará las riendas del fútbol costarricense a partir del próximo 1.° de setiembre. La Nación conversó con el actual tesorero, Eladio Carranza, quien manifiesta que la “liquidez es limitada pero que no hay que alarmarse”.

La Fedefútbol tiene responsabilidades importantes por atender. Un caso es con la CCSS, hay un pago pendiente de alrededor de ¢55 millones, luego de abonar unos ¢20 millones para formalizar el arreglo de pago.

Otro caso pendiente es con el Ministerio de Hacienda, pues la entidad reclama que no se reportó de manera correcta el pago de ¢80 millones por los impuestos correspondientes al premio que recibió el cuerpo técnico que estuvo con la Sele en el Mundial de Rusia 2018. Además, está la responsabilidad de cancelarle a Luis Fernando Suárez y a su cuerpo técnico la rescisión de su contrato, monto que ronda los ¢260 millones.

Después de varios intentos de coincidir con el actual tesorero de la Fedefútbol, Eladio Carranza, logramos obtener la siguiente conversación sobre las finanzas federativas.

-Cuando la Fedefútbol necesita llegar a un arreglo de pago con la CCSS, salta la duda de cómo está la situación económica. ¿Qué tan comprometida está la Federación?

-Para la situación de este primer semestre del 2023, debo decir que se tuvieron muchos compromisos con las selecciones menores y mayores a nivel internacional. Asistimos al torneo de Toulon (Francia) con una Sub-23 que no estaba en el programa de presupuestos del año, y ese torneo nos costó alrededor de $200.000.

-Si no estaba programado asistir a este torneo, ¿por qué decidieron ir?

-Se asistió porque fue una recomendación del director de selecciones, Claudio Vivas, y del mismo técnico de la Selección mayor de ese momento, Luis Fernando Suárez. El objetivo era darle fogueo y minutos de juego en un alto nivel a jugadores de proyección. Ese dinero lo debemos reponer en el transcurso del tiempo, debemos sacrificar algunas partidas. A esto le sumamos las salidas por la Liga de Naciones, la Copa Oro y todas las salidas de las otras selecciones, alrededor de 12 o 15.

”Fue un primer semestre del año muy atípico y diferente al de otros años. Hubo muchos gastos en tiquetes aéreos, estadías y otros pagos ordinarios que tenemos que enfrentar para los jugadores y el staff administrativo”.

-¿La Fedefútbol dejó de percibir dineros de patrocinadores?

-Están en tránsito algunos patrocinios. Por ejemplo, dineros de los derechos de transmisión de la televisión extranjera y, si sumamos todo esto, la liquidez ha estado limitada por el volumen de gastos de este primer semestre. El equilibrio lo buscaremos en lo que resta del año.

”A esto se nos suma otros temas que surgieron como el pago de la cláusula por la salida de Luis Fernando Suárez. Eso significa un pago importante mes a mes. También llegó un cobro por parte de Hacienda por el contrato y el pago de premios del cuerpo técnico del Mundial de Rusia 2018. Hay una suma de factores por atender”.

-Usted es el actual tesorero, seguirá en el próximo Comité Ejecutivo. ¿Considera alarmante la situación actual en lo económico?

-No vamos a lanzar una voz de alerta de que estamos muy mal, la responsabilidad es equilibrar las cosas. El buscar un arreglo de pago con la CCSS refleja las limitantes que pueden existir a nivel económico. Usted me pregunta por el arreglo de pago, debo decirle que es una figura legal que existe y que a nosotros nos sirve en este momento.

-¿Cómo está la relación con algunos patrocinadores?

-Es otro tema que nos ha limitado. La muchacha a cargo del equipo de mercadeo renunció hace unos meses, y renunció su equipo de trabajo también, lo que interrumpió las labores en esa área. No hemos podido generar nuevos ingresos. Hace un mes inició una agencia que está proyectando un trabajo más intenso para atraer recursos frescos.

-Sé de algunos casos que no se sienten bien con el trato que les ha dado la Fedefútbol en los últimos meses.

-Se están haciendo mejoras en la atención, hay que darles la atención que se merecen. Hay que cuidar a los patrocinadores, ellos son el sustento de la Federación. Hay que darle un impulso en esa área para atender a los patrocinadores. El área de mercadeo estuvo renqueante desde mediados del año anterior y se agravó un poco más luego del mes de febrero con la renuncia de la directora del área.

Eladio Carranza es el actual tesorero de la Fedefútbol y se mantendrá, en otro cargo, en el Comité Ejecutivo que tomará el mando de la Fedefútbol el próximo 1.° de setiembre. (Jose Cordero)

–Usted ha sido el tesorero durante los últimos cuatro años. ¿Qué tanto peso tiene usted en las decisiones financieras de la Federación?

-El concepto de tesorero es importante aclararlo. En los estatutos no hay funciones establecidas para la persona que ocupa ese cargo en el Comité Ejecutivo. No hay una sola función definida, y por esa razón yo he propuesto reformas en los estatutos. En la Liga de Ascenso, el tesorero sí tiene funciones elementales que cumplir, como fiscalizar ingresos y verificar gastos.

”En la Fedefútbol no pasa eso porque los estatutos no lo establecen. Lo que considero es que debe reformarse para que exista un equilibrio de poderes. Creo en la gestión equilibrada de acuerdo a los ingresos. No se pueden gastar ₡2.000 si lo que recibe son ₡1.000. Es elemental”.

–¿Pero entonces quién toma las decisiones financieras en la Fedefútbol?

En la gestión de este Comité Ejecutivo que termina, el poder lo tenía el presidente. El poder de ejecutar gastos, lo hacía él. Él siempre trató de que los equilibrios se dieran, pero este semestre hubo mucha demanda de gastos que no se alinearon con los ingresos.

–Usted cree en el equilibrio de ingresos y gastos, ¿usted aprobó la gira a Toulon?

-Soy creyente de que el equilibrio entre ingresos y gastos se debe monitorear de manera permanente. Se aprobaron giras que no debimos haber aprobado. A mí me pasó eso, yo aprobé la gira a Toulon para que no digan que uno vota en contra en todo. Pero sí hice el llamado de atención de que se aprobaron giras que involucran gastos importantes y no teníamos las previsiones de ingresos para un plazo cercano.

–Faltan seis meses para cerrar el año, ¿será posible alcanzar el equilibrio financiero en lo que resta?

-Espero que este Comité Ejecutivo que entrará en setiembre sí tenga mejores ingresos por patrocinios y tenga los rubros económicos que están pendientes por los derechos de transmisión a nivel internacional. Vamos a trabajar en esa línea: si se tiene un millón de colones, gaste el millón o un poquito menos. Si no se puede atender algún imprevisto, pues no se podrá.

–¿Es difícil tomar decisiones cuando se tiene claro que el dinero no sobra y que las selecciones nacionales necesitan competir para medir el rendimiento?

-Se está cumpliendo con la gestión institucional, no podemos dejar de foguear a las selecciones menores. Hay que hacer ajustes, sí. Pero estamos cumpliendo.

-No hemos hablado de algunos acuerdos en renuncias que se han dado en las últimas semanas. Salidas de personal al que se acordó pagar las liquidaciones completas...

Esos temas son administrativos, que sea el secretario general quien responda esas consultas.