Fedefútbol desembolsó cerca de ¢490 millones para gastos de bolsillo en primer semestre del 2023

“Yo no me voy a poner a decir que $900.000 (¢490 millones) es mucho dinero. Debo decir que son justos por la cantidad de giras que hemos tenido en este primer semestre del año”.

De esta forma, el tesorero de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Eladio Carranza, sostiene que la Federación desembolsó casi un millón de dólares por gastos de bolsillo en las giras internacionales que realizaron los jugadores de todas las selecciones, el cuerpo técnico, el personal administrativo y los federativos en el primer semestre de este año.

El gasto de bolsillo es un monto económico que fija una empresa para que sus colaboradores que viajan al extranjero, o realizan giras fuera del Gran Área Metropolitana, puedan cubrir sus imprevistos. Esto, fuera de los gastos ordinarios de tiquetes aéreos, alimentación y hospedaje que asume la Fedefútbol.

Este rubro tiene todo un protocolo. El monto que se fija se negocia entre los líderes de la Selección Mayor, con la asesoría de la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro) y el Comité Ejecutivo. Además, la cifra que se paga por cada día que dure la gira no se hace pública. En la Fedefútbol consideran que es un dato privado para cada una de las personas que reciben este dinero.

“Sobre el tema de gastos de bolsillo no voy a ampliar mucho, primero por respeto a quienes tienen suscrito este desembolso. Y, por otro lado, existen convenios con Asojupro que se han firmado y quedan estipuladas este tipo de erogaciones para los jugadores. Hasta la hora, puedo decir que lo pactado ha sido razonable.

”Yo no me voy a referir ni a montos, ni a nada por el estilo porque no debo hacerlo. Son acuerdos que se deben respetar. Esos contratos estipulan que los jugadores que viajan en representación de nuestro país vayan de la mejor manera y se sientan satisfechos”, dijo Carranza en conversación con La Nación.

Este diario publicó en el año 2015 la tabla de montos diarios que se fijó para el proceso 2015-2018. En ese momento, si la gira era en un país de Centroamérica se cancelaba por día $190; si el juego era en el Caribe, $200; si el compromiso era en México, Estados Unidos o en Canadá, el monto diario por gasto de bolsillo era de $210.

Y si se tenía un partido o gira en Europa, Asia y Oceanía, el monto por día era de $230. En la actualidad, no se tiene un dato concreto, ya que en la Fedefútbol prefieren no hacer público el último acuerdo tomado.

Por ejemplo, tomando como base el dato del 2018, la última gira de la Selección Mayor de Costa Rica fue en los Estados Unidos. La Selección salió el 12 de julio y regresó el 8 de julio tras jugar dos partidos de preparación y la Copa Oro. En total fueron 26 días en suelo norteamericano donde cada integrante de la delegación (jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y el federativo a cargo del grupo) recibiría $210 (¢114.450) por día, un total de $5.460 (¢2.975.700).

“Si quieren ver si es mucho dinero el que se paga por este rubro, yo difiero. Esto está pactado y se debe respetar por lo que le resta a este Comité Ejecutivo. Si algún integrante del próximo Comité lo quiere cambiar, pues que se haga por la vía que se debe hacer”, señaló el actual tesorero de la Fedefútbol sin entrar en detalles del monto diario que se cancela en la actualidad.

La Federación Costarricense de Fútbol no está cómoda a nivel financiero. Los administrativos conviven con una liquidez limitada en este momento. Según Carranza, “no hay por qué alarmarse de momento, pero sí se debe buscar pronto un equilibrio financiero en los próximos meses”.

Kendall Watson saliendo del Proyecto Gol en una gira que realizó la Tricolor en Asia para jugar ante Corea del Sur.

Nuevo Comité Ejecutivo pondrá límites

Una de las medidas que van a proponer algunos de los integrantes del nuevo Comité Ejecutivo es la reducción del monto que se cancela en la actualidad y también valorar si se deja de pagar este rubro por un tiempo como parte de las medidas paliativas para reducir el gasto.

Esta medida no sería nada nueva, ya que se aplicó en 2011 con la llegada de Eduardo Li a la presidencia de la Fedefútbol en medio de una crisis financiera.

“¿Qué en el futuro se puedan regular de una manera más aprovechable? Quizás. Pero de momento, el actual comité se basa en acuerdos que están establecidos. Son acuerdos que se deben respetar”, dijo Carranza, quien también formará parte del nuevo Comité Ejecutivo que encabezará Osael Maroto.

Rodolfo Villalobos dijo a este diario, en 2015, cuando tenía dos meses como presidente de la Fedefútbol, que el “gasto de bolsillo es una modalidad que aplican todas las selecciones del mundo”.

Y afirmó, en ese momento, que el monto que se paga en Costa Rica está muy por debajo de lo que otorgan algunos de los representativos del área de Concacaf.

La Nación consultó desde hace 12 días la cantidad y duración de las giras que tuvieron todas las selecciones nacionales en el primer semestre del 2023 y también el nombre de los federativos que lideraron las delegaciones. Sin embargo, no hemos tenido respuesta hasta el momento.

Eladio Carranza, tesorero del actual Comité Ejecutivo, dice que “rondan entre las 12 y 15 giras”.