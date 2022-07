Las preguntas incómodas a Agustín Lleida en presentación de Aubrey David y Rolando Blackburn

Agustín Lleida presentó a Rolando Blackburn y a Aubrey David como los refuerzos de la Liga para el torneo que está a punto de comenzar. El panameño usará la camisa 9 y el trinitario llevará la 52. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense hizo este viernes la presentación oficial del trinitario Aubrey David y del panameño Rolando Blackburn.

La conferencia no solo se basó en ellos. En realidad, muchas de las consultas iban dirigidas hacia el tema de Marcel Hernández, como lo puede leer aquí. O la venta de Brandon Aguilera a la Premier League, que se gestó así. Inclusive, hasta Bryan Oviedo salió a relucir.

Pero además, también hubo preguntas incómodas que sin problema tuvieron respuesta por parte del director deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida.

¿Habrá más movimientos en la plantilla en sí, porque hay sobrepoblación de extranjeros? Copiado!

Hasta el 31 de agosto como siempre suelo decir, está abierta la plantilla tanto para llegadas como para salidas. Sin embargo, puedo aclarar que estamos muy contentos con la plantilla que tenemos y si no hay nada especial, yo creo que quedaría cerrada.

El tema de extranjeros tenemos que recordar que Samir Félix es categoría Sub-20 y que el tema de Aubrey David está ya en el Registro Civil y esperemos que más pronto que tarde, gracias al gran trabajo de Aubrey y de ‘Mingo’ (Víctor Reyes), podamos contar con Aubrey como jugador nacional.

Tomando en cuenta el tiempo, ¿qué tanto le preocupa eso? Copiado!

No habrá tiempo para plasmar la idea del profe Fabián Coito, el calendario es el que es, no lo hemos elegido nosotros y nuestro próximo día de descanso será para noviembre.

Eso no lo podemos decidir nosotros, sobre la marcha y ajustándonos al calendario que tenemos determinado, habrá que ir trabajando y el profesor deberá plasmar la idea que tiene en los tiempos de trabajo que pueda disponer.

LEA: Alajuelense habló de fichajes, ventas y Marcel Hernández

¿Por qué en los últimos años la Liga ha firmado entrenadores que no tienen experiencia en clubes y tampoco han ganado títulos? ¿No debería ser eso algo importante? Copiado!

Voy a contestar con una anécdota de esta mañana, que llegamos aquí y estaba un masajista que lleva muchos años cubriendo la Liga, es Gatico, tiene 60 años trabajando en la institución y es un señor muy respetuoso, nunca suele hablar. No se mete en nada, ayuda, colabora, pero es muy respetuoso.

Se me acercó y me dijo: ‘Lleida, te has equivocado’. Le pregunté que qué pasó y me dijo: ‘Te has equivocado’.

¿Qué ha pasado? le pregunté y me respondió: ‘Usted no debió haber sacado al señor Rudé. Le pregunté que por qué y me dijo: ‘Porque en los 60 años que yo llevo en la institución es de los entrenadores más preparados que han pasado por aquí’.

Entonces, el tiempo dirá todo eso, pero cuando traemos un entrenador es porque estamos contentos con lo que él es y sabemos que nos va a ayudar como así lo han hecho muchos de los que han pasado por la institución.

Y creemos lo mismo del profesor, que se incorporará este fin de semana y es lo que te puedo comentar.

Han pasado varios días de la final y ahí se presentaron cosas, como el tema de Cartaginés que llega y no tiene luz en el vestuario, la apertura de los aspersores donde entrenaban los porteros de Cartaginés y por si fuera poco, cuando celebran ellos, se apaga una torre de un lado y la mitad de otro. ¿Qué puede decir de eso y si esto forma parte de una petición de alguien en la institución? Copiado!

Te puedo decir que son temas administrativos de los que me enteré después por la prensa, que no estoy de acuerdo, que en el fútbol de primer nivel no pueden pasar esas cosas y creo que esas cosas no ayudan al fútbol.

¿Qué puede decir de los casos de Israel Escalante y de Bernald Alfaro? Copiado!

Lo de Israel estamos manejándolo con el jugador y el agente, por tema de extranjeros no tiene espacio en el club y estamos buscando una opción de salida para él.

Con Bernald habíamos valorado que pudiera salir a tener más minutos a otro lado, pero con el cambio de director técnico vamos a esperar la llegada del profesor para que él pueda evaluar si es conveniente o no esta salida de préstamo.

La Liga perdió al final el miércoles y no tomaba decisiones. ¿Por qué tardaron tanto? Copiado!

Para hacer un anuncio de la salida de alguien tenemos que tener concreta la llegada de otra persona, entonces se estuvo trabajando en ese tema. Las decisiones en la institución se toman junto a una Junta Directiva, entonces hay un tiempo de reflexión, de debate e intercambio de opiniones y cuando eso se da, se ejecuta la decisión.

Lo que pasó es eso. Estábamos valorando primero la opción de Albert y luego estábamos evaluando el recambio y hasta que no se dieran todas las cosas no se anunció nada.

¿Hay oferta del fútbol guatemalteco por Leonel Moreira y hay un interés por Alex López en Honduras? Copiado!

Ni por uno ni por otro se han contactado conmigo, entonces por el momento no.

La afición de la Liga está muy molesta y no solo pedía la cabeza de Albert Rudé. Inclusive ya no creen tanto en usted. ¿Por qué la afición tiene que volver a creer en la Liga que se sigue llevando golpes? Copiado!

Yo les puedo decir que Agustín estuvo siete años en Pachuca, ya lleva cuatro en Costa Rica y que habrá un momento en el que Agustín no estará aquí. Eso es parte del fútbol, así lo entendemos y sabemos cómo funciona esto.

Mientras tanto haré todo lo que pueda por defender a la institución, nadie puede decir que no ha sido así y trabajaré en pro de los intereses de la Liga.

Puedo entender que haya gente que esté descontenta, que sea crítica y otros que están contentos y nos animan a seguir empujando el proyecto como lo hemos venido haciendo.