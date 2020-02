“Sin que nadie nos dijera nada, Hansen y yo le ofrecimos una disculpa a los compañeros en el camerino. Lo hicimos entre nosotros y como parte de lo bueno que se está haciendo en el plantel, cerramos filas. Igual, además de que hay parte de la afición que no se sintió bien, muchos periodistas le echaron leña al fuego y no es bueno. No se trata de aplaudir las tortas, si me equivoqué soy ser humano y ofrecí una disculpa de corazón y reconocí con humildad el fallo, pero no es para tanto”, explicó.