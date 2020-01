“Fue una decisión fácil, mi familia estaba de por medio y eso no lo iba a negociar. Estoy agradecido con Herediano porque celebramos, crecimos juntos, pero ahora me toca defender los colores de esta gran institución. Yo siempre me he entregado al máximo y ahí saldrán las ganas para sobresalir acá”, declaró.