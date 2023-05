La Cueva de Saprissa pesa y Herediano lo sabe

Saprissa dio el primer golpe en la serie semifinal ante Herediano y espera dictar sentencia el domingo como local.

El cuadro morado se impuso de visita 1-2 y apelará a un recurso que pesa a su favor, jugar en casa, en la Cueva, donde los saprissistas tienen poco más de un año de no conocer la derrota.

Según Gerardo Coto, historiador, estadígrafo y periodista deportivo, Saprissa tiene una racha invicta de 23 juegos en su estadio. Además, es el único equipo que no ha perdido en casa en el presente torneo y cuenta con la defensa menos vencida, solo ha permitido 17 goles en 23 compromisos.

En la última visita de Herediano al campo de los josefinos, hace 15 días, Saprissa ganó 2-0 con anotaciones de Mariano Torres y Orlando Sinclair.

Por si fuera poco, en los últimos 10 encuentros disputados entre Saprissa y Herediano en el Estadio Ricardo Saprissa desde el torneo 2021-2022 a la fecha, los tibaseños consiguieron cinco triunfos y dos empates, contra solo tres victorias de los rojiamarillos.

En el campeonato, Herediano jugó 11 partidos como visitante, logró cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Le ganó a San Carlos, Pérez Zeledón, Guadalupe y Puntarenas. Empató con Grecia y Alajuelense. Perdió frente a Sporting, Cartaginés, Guanacasteca, Santos y Saprissa.

“Vamos por una misma línea, positivos y sabemos la diferencia que hubo, podemos dar mucho más. Entonces, vamos con la fe intacta de que en Saprissa podemos remontar la serie y sacar el resultado”, afirmó Anthony Contreras, goleador de Herediano con ocho anotaciones y quien el jueves salió lesionado.

Saprissa ha hecho de su estadio una fortaleza, donde tiene poco más de un año sin conocer la derrota. (Jose Cordero)

Pero en Saprissa quieren otro triunfo ante los florenses y los jugadores morados tienen claro que la victoria en el juego de ida no les sirve, si el domingo a las 4 p. m. no obtienen un resultado positivo.

“Hasta que el árbitro no pite el final no nos confiamos, vamos a salir a nuestra casa y con nuestra gente hasta lo último. Todos queremos el bicampeonato, todos levantan la mano y somos un equipo muy unido. Saprissa me sorprende cada vez más, nuestra gente es impresionante y espero que los morados disfruten, porque estamos enfocados en lo que queremos, el bicampeonato”, apuntó Youstin Salas, volante de Saprissa.

Luis Javier Paradela, quien marcó el primer gol contra Herediano, señaló que no piensan en otra cosa que no sea ganar la segunda fase del campeonato.

“Vamos partido a partido, sabemos que el del domingo es igual de complicado, pero queremos salir adelante y así buscar terminar esto en cuatro encuentros”, dijo Luis Javier, quien reconoció que por lo general los duelos ante los florenses suelen ser muy intensos.

Saprissa tiene la serie a su favor y avanza a la final de la segunda ronda con una victoria por cualquier marcador, un empate, incluso si pierde 0-1 asegura el pase.