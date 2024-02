Keylor Navas tiene un acérrimo admirador en el Toluca

Cuando el guardameta brasileño del Toluca, Tiago Luis Volpi, comenzó a hablar del arquero costarricense Keylor Navas, no pudo ocultar su admiración, especialmente al indicar que, a pesar de no ser un arquero de gran estatura, es uno de los mejores del mundo.

El suramericano solo tuvo elogios para el tico. El brasileño forma parte de la plantilla del Toluca que este miércoles 7 de febrero enfrentará al Herediano por la primera ronda del torneo de clubes en la Liga Concacaf, en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 5 p. m.

“Estamos en el país de uno de los mejores arqueros del mundo, como es Keylor Navas. A pesar de que no es considerado un portero alto (mide 1,85 m), ha demostrado que la estatura no es lo que lo define y ha demostrado ser un gran portero. Mientras tenga calidad, soy alguien que va a defender eso. No importa si tienes 1,90 metros de estatura o menos, lo que importa es la calidad”, expresó Volpi.

Tiago Luis Volpi, quien junto al resto del plantel del Toluca se entrenó este martes en el Estadio Alejandro Morera Soto, confesó que es la segunda ocasión que visita Costa Rica y se siente afortunado de estar en el país que vio nacer a Keylor Navas, del cual destacó su personalidad, sus cualidades, pero sobre todo su historia de vida; dice ser uno de sus grandes “fans”.

Arquero del Toluca asegura ser admirador de Keylor Navas

“Me gusta hablar de profesionales como Keylor porque al final son personas que te enseñan que todo es posible basado en el trabajo y la fe. ¿Quién diría que un portero con la estatura de él, quizás incluso nacido en Costa Rica, porque hay gente que muchas veces desmerece el lugar de donde venimos, sea uno de los mejores arqueros de la historia?”, reiteró Volpi.

El espigado portero de 1,93 metros de estatura manifestó que conoce muy bien la vida de Keylor, sus triunfos, luchas y decepciones, pero sobre todo admira su gran pasión por el fútbol y en el plano deportivo no puede dejar pasar sus tres títulos de Champions League con el Real Madrid, demostrando que es una figura indiscutible en el fútbol mundial.

“La historia de Keylor es inspiradora. Un arquero que está por debajo (en estatura) de los grandes porteros, nacido en Centroamérica y llegar donde llegó es una historia hermosa, que inspira a mucha gente y mi inspiración por Keylor va por ahí. Nos enseña que todo es posible para aquellos que creen en el trabajo, en sus sueños y soy un fan abierto de Keylor Navas”, añadió Volpi.

El portero del Toluca reiteró que Navas sin duda ha inspirado a miles de porteros en el mundo y hablar de él en su país lo llena de emoción, porque no todos los días puede expresar su cariño hacia el portero tico.

Sobre la posibilidad de ver a Keylor Navas en la Liga MX, Volpi comentó que a él le encantaría, porque en el fútbol mexicano son bienvenidos los grandes jugadores y sería muy bonito tener un multicampeón como el actual arquero del París Saint Germain de Francia.

En cuanto al partido contra el Herediano, el guardameta brasileño enfatizó que es complicado, porque han estudiado muy bien al equipo costarricense, por lo que no les darán ventajas en la cancha y esperan mantener el buen momento por el que pasa el Toluca en la liga de su país.