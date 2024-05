Daniela Rojas tendrá 50 días para sellar su boleto a los Juegos Olímpícos de París 2024

La vallista costarricense Daniela Rojas Gutiérrez se enfrentará en los próximos 50 días al desafío de sumar los puntos necesarios para obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con 26 años, su objetivo es situarse entre las primeras 40 atletas de los 400 metros vallas del ranquin de la Athletic World, lo que le dará la oportunidad de asegurar un cupo en los Juegos Olímpicos, La fecha definitiva para lograrlo es el próximo 30 de junio, cuando se cierra la fase de clasificación.

Este viernes 10 de mayo, Daniela competirá en las semifinales del Campeonato Iberoamericano de Atletismo en Cuiabá, Brasil, a las 7:35 a. m. Si avanza a la final, competirá el sábado 11 de mayo por el podio a las 4:30 p. m., hora costarricense.

“Seguimos sumando puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Será una competencia de alto nivel y esperamos tener una buena actuación. Nos hemos preparado físicamente y esperamos obtener buenos resultados”, declaró Rojas.

Daniela también tomará la salida en el Gran Premio Internacional en la misma pista de Cuiabá, por lo que permanecerá allí hasta el 20 de mayo, para continuar su preparación, buscar más puntos y mantener su ritmo competitivo.

“Después, esperamos regresar a Costa Rica y competir en Georgia, Atlanta, el 31 de mayo, en un evento que me ayudará a mantener mis expectativas. Finalmente, el 30 de junio participaré en el Campeonato Centroamericano de Atletismo en El Salvador. Ese será el último día para obtener puntos para los Juegos Olímpicos, ya que se cierra la fase de clasificación”, añadió Rojas.

Daniela Rojas y su sueño olímpico

En la actualidad, Daniela Rojas ocupa el puesto 53 en el ranquin de la Athletic World con 1.176 puntos.

La tica está a solo 14 puntos del puesto 40 que le pertenece a la italiana Alice Muraro, por lo que requiere la mayor cantidad de unidades para consolidar su boleto para los Juegos Olímpicos que arrancan el 26 de julio próximo.

“Todas las atletas buscan la oportunidad de clasificarse a París 2024, por lo que hay competencias cada fin de semana. El ranquin de la Athletic World se actualiza constantemente, por lo que es necesario sumar puntos cada vez que competimos si queremos asegurar nuestro lugar entre las mejores del mundo”, explicó Rojas.

La atleta, patrocinada por el equipo de Cooepenae desde hace siete años, reconoce que está en la fase final de muchos años de esfuerzo y preparación, por lo que está decidida a dar lo mejor de sí y ganar los puntos necesarios para alcanzar su meta.

“El desafío de clasificarse a los Juegos Olímpicos lo veo más como una oportunidad que como una presión. Cada competencia nos permite mejorar, sumar puntos y mantenernos en el ranquin. También es un impulso para seguir mejorando y alcanzar mi objetivo”, concluyó Rojas.

Para la competidora herediana, lograr el cupo a París 2024 es unas de sus grandes metas de vida, pero también admite que mejores cosas vendrán con el tiempo.

“Llegar a los Juegos Olímpicos es el sueño de cada atleta, no es solo alcanzar la clasificación, sino que es poder estar allí en la pista, competir ante las mejores del mundo. Allí no se acabarán las cosas, me parece que es probarme que puedo y creo que aún me quedan bastantes cosas por lograr”, resaltó Rojas.