NoComaCuento: ICE no hará cobros adicionales durante cortes de luz

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no cobrará montos adicionales a sus clientes durante los cortes eléctricos que iniciarán el próximo lunes 13 de mayo, como circula erróneamente en publicaciones que se comparten en Facebook.

Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad del ICE, aclaró la mañana de este jueves, en conferencia de prensa, que todas las distribuidoras de electricidad del país deben abstenerse de cobrar a sus abonados el tiempo sin fluido eléctrico.

“Sin electricidad el medidor no va a medir, entonces no van a haber cobros por la energía que no entregamos y no habrá ninguna variación o cobro adicional en la facturación a fin de mes”, precisó Quirós.

En esa misma línea, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que, únicamente le cobrarán a los clientes la energía consumida y que no contemplan un cargo adicional por la emergencia actual.

“El tiempo de racionamiento no suma consumo, por lo que no debería afectar el cobro final. El medidor se reactiva cuando el cliente vuelve a tener electricidad, garantizando así que se cobrará únicamente lo consumido”, informó el departamento de prensa de la ESPH.

LEA MÁS: Cortes de luz se extenderán por al menos una semana

Ni el ICE ni las distribuidoras de electricidad emitirán cobros adicionales durante los racionamientos eléctricos programados.

¿Cuándo serán los racionamientos y en qué horarios?

Los cortes eléctricos durarán de una a tres horas, comenzarán el 13 de mayo y se prolongarían por al menos cinco días. Sin embargo, podrían extenderse por dos o tres semanas, según el comportamiento de las lluvias que alimentan los embalses de las plantas hidroeléctricas.

El gerente de Electricidad del ICE detalló que los horarios de racionamiento se comunicarán a través de redes sociales y canales oficiales de cada distribuidora.

La tarde de este jueves, Coopelesca y CoopeAlfaroRuiz anunciaron sus horarios, mientras que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) publicará los racionamientos en su sitio web, mañana viernes, a partir de las 9 a. m.. Allí se habilitará un espacio donde se podrá consultar por el número de NISE.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) informó que los horarios de racionamiento de la Vieja Metrópoli también estarán disponibles este viernes en sus redes sociales, al igual que la ESPH, que anunció que los divulgaría el próximo sábado 11 de mayo.

CoopeGuanacaste y Coopesantos indicaron que informarán, oportunamente, los horarios de los cortes de luz y las zonas; sin embargo, no precisaron una fecha exacta de cuándo darán a conocer esos datos.

“Los abonados deben esperar racionamientos entre las 5 a. m. y las 10 p. m. con afectaciones variadas. La gravedad dependerá de cuán urgente sea la necesidad de incrementar los tiempos de interrupción”, añadió Roberto Quirós, el gerente de Electricidad del ICE.

LEA MÁS: ICE dio la espalda a electricidad limpia y más barata que la suya

¿Por qué ocurren los racionamientos?

El ICE informó el lunes pasado que el impacto del fenómeno El Niño y la falta de lluvias en el país, causaron un descenso crítico en los caudales de los embalses de generación hídrica, lo que resulta insuficiente para cubrir la demanda eléctrica.

Quirós detalló que conocían el impacto de El Niño desde hace un año, por lo que buscaron contratar generación térmica privada de emergencia. No obstante, el aporte de esa energía a base de diésel y búnker no entró en operación a principios de año, como se esperaba.

Sin embargo, el ICE erró al calcular el consumo eléctrico del 2023, el cual resultó más alto de lo estimado luego de un 2022 en el que realizó fuertes exportaciones de energía que bajaron los niveles de los embalses de generación.

Precisamente, el Instituto fue el mayor exportador de energía a Centroamérica dos años atrás al inyectar al Mercado Eléctrico Regional (MER) gran cantidad de electricidad, en su mayoría generada por plantas hídricas.

Para la exportación de energía se utilizó el agua de los embalses, pese a que ya se tenía conocimiento de la alta probabilidad de la llegada El Niño, lo que provocó en el 2023 un alto gasto en generación térmica.

La última vez que se realizaron cortes eléctricos programados fue en el 2007. Ahora, la medida busca evitar apagones descontrolados en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya que la oferta actual no alcanza para satisfacer la demanda.

El servicio eléctrico en Costa Rica cubre el 99,5% del territorio nacional. La energía hidroeléctrica es la principal fuente del país, con la cual se produce más del 70% de la electricidad.

La Nación ofrece de forma gratuita todos los artículos del proyecto #NoComaCuento. Si quiere suscribirse a este diario, haga clic en este enlace.

Usted puede formar parte de este proyecto enviándonos información que le parezca falsa o poco confiable al WhatsApp 6295-9070 o al correo nocomacuento@nacion.com.

También puede recibir nuestras publicaciones directamente en su celular uniéndose a este grupo de WhatsApp.