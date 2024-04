Kendall Waston tiene muy claro cuál será su futuro en la Selección Nacional de Costa Rica

Desde la llegada del técnico argentino Gustavo Alfaro a la Selección Nacional de Costa Rica, nombres como Óscar Duarte, Celso Borges y Kendall Waston no han estado presentes en las convocatorias para los compromisos ante Panamá, por las semifinales la Liga de Naciones de la Concacaf.

Tampoco fueron tomados en cuenta para el juego de repechaje ante Honduras, con el objetivo de clasificar a la Copa América y el amistoso ante la Selección de Argentina.

Ante la decisión de Alfaro, Celso Borges, actualmente en Alajuelense, decidió retirarse de la Tricolor, mientras que Duarte sigue jugando en Al-Wehda de Arabia Saudita y no ha comentado sobre su futuro en el equipo nacional.

Por su parte, Kendall, quien se recupera de una pubalgia, habló con los medios de comunicación el sábado antes del juego entre Municipal Grecia y Saprissa (0-1), fue claro al ser consultado, si había considerado retirarse de la Selección Nacional tras participar en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022.

“Le respondo así: para mí, la Selección es mi ejército. Como soldado, mientras esté desempeñando mi labor, estaré presente. Si me llaman, voy; si no, estaré listo. Nunca, al menos yo, le diré no a la Selección Nacional”, subrayó Waston en forma contundente.

El espigado defensor, quien incluso anotó contra Suiza en el Mundial de Rusia 2018, indicó que respeta las decisiones de otros futbolistas, pero él tiene claro su deseo.

“Mientras esté jugando, haré lo mío. Si me convocan, estaré feliz; si no, no significa que esté feliz, pero haré lo posible por estar en la Selección. Estar en la Selección Nacional es mi pasión, para mí es lo más hermoso a lo que uno puede aspirar. Como dije, respeto las decisiones de los demás y puedo entenderlas, pero personalmente seguiré aspirando a estar en la Selección”, agregó Waston.

Sobre el trabajo de Gustavo Alfaro con la Selección y si en algún momento habló con el seleccionador, Kendall confesó que no ha tenido comunicación, pero tiene buenas referencias de su labor y considera que puede ser beneficioso para todos.

“Creo que está haciendo un buen trabajo. Escuché buenos comentarios sobre sus entrenamientos y los resultados que ha obtenido. Como en todo proceso, se necesitan más entrenamientos y tiempo para implementar la idea. Siempre hay aspectos por mejorar, y la realidad es que hay muchos jugadores jóvenes junto a jugadores de experiencia, lo cual es importante en esta nueva etapa”, afirmó Waston.