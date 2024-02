Kendall Waston dispuesto a sacrificar el físico por Saprissa

Kendall Waston aún no debuta en el 2024. Apenas estuvo en un juego como suplente y evidentemente carece de ritmo de competencia. Más aún, le falta tiempo para soportar un partido completo, pero el gigante está dispuesto a sacrificar su físico para darle una mano a Saprissa.

Kendall Waston tiene dos meses y medio fuera por lesión. Saprissa se las ha ingeniado para suplir a uno de sus referentes y capitán. (Jose Cordero)

El técnico Vladimir Quesada lo incluyó en la nómina que viajó para el duelo de este martes ante el Philadelphia Union (7:15 p. m.), en la Copa de Campeones de Concacaf. El propio futbolista ratificó que no está en condiciones para ser titular, sin embargo, no sería una locura si, en el cierre del choque y por la necesidad de remontar el 3 a 2 de la ida, salta a la cancha.

“Físicamente no estoy al 100%, pero sí estoy comprometido con la institución y el grupo, porque sé lo que nos jugamos. Responsablemente tomamos ciertas decisiones para estar en Philadelphia y ayudar al grupo en lo que se necesite”, comentó el central.

Su convocatoria para este trascendental choque sorprendió a todos, ya que el propio Quesada explicó el sábado que a lo sumo Kendall podía disputar 15 o 20 minutos.

De todas formas, lo llevaron, y es que Waston le brinda muchas opciones al entrenador, al punto que podrían recurrir a él como delantero. Además, su aporte fuera de la cancha es igualmente valioso, según enfatizó Vladimir.

“Cuando digo que no estoy al 100% en lo físico es porque no he tenido la regularidad con la que cuentan la mayoría de mis compañeros, en cuanto a partidos e intensidad. Esto se da cuando uno acumula más minutos, pero el cuerpo técnico es muy responsable, planifica y sabe lo que hace”, añadió el zaguero.

El defensor no disputa un partido oficial desde el 17 de diciembre. En esa final ante Herediano jugó con molestias y posteriormente se confirmó que sufría una pubalgia baja.

Los morados llegan a Philadelphia con el agua al cuello. Ganar 1 a 0 o 2 a 1 no es suficiente, la diferencia debe ser de dos anotaciones para avanzar en el certamen de Concacaf, ya que el gol visitante es criterio de desempate. El 3 a 2 a favor de los ticos obliga a alargue y de persistir, se llegaría a los penales.

Si bien el Monstruo es el actual tricampeón, a nivel internacional falló el semestre anterior en la Copa Centroamericana (fue eliminado en semifinales) y un nuevo revés complicaría todo para Quesada y sus dirigidos.