Kendall Waston aclara: ‘Mi lesión de pubalgia no es por practicar artes marciales’

El defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, fue contundente al afirmar que la lesión que padece en la actualidad no es producto de practicar artes marciales mixtas, como se mencionó en diferentes medios de comunicación.

“Tengo que aclarar que mi lesión de pubalgia no es por practicar artes marciales mixtas. He sentido mucha mejoría. Fueron terapias tras terapias, entrenamientos, dobles sesiones. La gente puede pensar que estoy lesionado y es como estar de vacaciones. Pero más bien uno entrena más y se va después de los entrenamientos, por lo que es más cansado”, dijo Waston antes del juego entre Grecia y Saprissa.

Kendall explicó que los videos donde él aparece con otra persona realizando movimientos de combate fueron realizados para la publicidad de su academia y que en ningún momento enfrentó en un combate real a un contrincante, comentó a los medios de comunicación presentes en el estadio Rafael Bolaños.

“Cuando vi los comentarios (sobre el motivo de la lesión) me reí, porque una cosa no va con la otra. Nada tiene que ver que yo practique artes marciales con mi lesión. La lesión no se dio por haber practicado artes marciales mixtas. Tengo mis negocios, pero tampoco es que estoy en un ring volando patadas”, añadió Waston en la transmisión de FUTV.

El defensor morado reiteró que su dolencia se dio por la carga de trabajo durante el semestre pasado y no por los motivos de las cuales muchas personas hablan.

“Fueron cosas que sucedieron que nadie sabe, que yo sí sé y también se conoce a lo interno. Sabemos que esto es parte del fútbol. Si por mí fuera yo jugaría hoy, pero debo cuidarme. Aún no sé si voy a jugar el Clásico, debemos esperar a ver como evolucionamos en los próximos días”, manifestó Waston.

El gigante morado se ha perdido gran parte del Torneo Clausura por una pubalgia, que es una inflamación en la zona abdominal en el borde superior del pubis y de la musculatura aductora que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior de ese mismo hueso.