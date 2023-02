Kendall Waston sobre Kevin Chamorro: ‘Para eso se le paga’

Si hubo un jugador que en el clásico pudo considerarse la figura, es Kevin Chamorro, guardameta de Saprissa, quien con sus intervenciones, sobre todo en el segundo tiempo, evitó la derrota para su equipo.

Junto a Fidel Escobar, Kevin falló en la acción del gol de la Liga, dudó al salir y Carlos Mora le sacudió las redes.

Pero en el complemento, Chamorro fue determinante, tuvo cuatro tapadas que llevaban el sello de gol de Alajuelense.

Sus compañeros reconocieron que en Kevin encontraron el bálsamo que los llevó a amarrar el empate.

“Chamorro (Kevin) tuvo sus intervenciones, pero para eso se le paga. Obviamente queremos que Chamorro esté de vacaciones y no le llegue nada, pero si fallamos, gracias a Dios él está presente y estuvo bien en la mayoría de jugadas y nos salvó”, reconoció Kendall Waston.

Kevin Chamorro responde de inmediato a la sombra de Esteban Alvarado

Igual criterio tuvo Youstin Salas, quien afirmó: “Chamorro nos salvó y para eso está. Nos jugábamos el liderato y ninguno quería perder”.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, fue otro de los resaltó el trabajo del arquero en el clásico.

“Chamorro hizo un gran partido. Sacó unas pelotas muy importante y eso fue fundamental en el encuentro”.

Kevin Chamorro tuvo un despiste al inico del partido que le costó el gol a Saprissa, pero luego se lució con sus intervenciones. (Jose Cordero)

Mariano consideró que están bien en el arco y se fortalecen con la llegada de Esteban Alvarado, quien vio el clásico desde las gradas.

“Llega un arquero también de mucha jerarquía, quien ya conoce la institución y esperemos que venga a aportar lo suyo”, opinó Mariano.

Con su desempeño, Kevin Chamorro dejó claro lo que manifestó días atrás, que iba a pelearle la titularidad a Esteban Alvarado.

“Sabemos la calidad de Alvarado (Esteban), que sepa que vamos a competir, hago mi trabajo enfocado en lo mío. Ahorita me toca jugar y trato de hacerlo de la mejor manera. Sabemos la calidad de portero que es Esteban Alvarado y cuando venga, si me va a exigir para bien y lo que me sirve lo voy a agarrar y lo que no lo desecho. Vamos a mentalizarnos a hacer lo mejor por el bien del equipo. El que esté mejor es quien va a jugar”, sentenció Kevin Chamorro, hace diez días, cuando se mencionaba que Saprissa iba a hacer oficial la contratación de Esteban Alvarado.