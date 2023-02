Kevin Chamorro responde de inmediato a la sombra de Esteban Alvarado

Apenas el martes Saprissa concretó el fichaje de lujo de Esteban Alvarado, el miércoles lo presentaron y el jueves Esteban ya realizó su primera práctica. No se puede negar, la sola presencia de Alvarado mete una presión tremenda sobre Kevin Chamorro; sin embargo, el estelar de los morados usó el clásico para recalcar que el dueño del arco es él y está listo para luchar.

Saprissa vs Alajuelense: El empate persistió

Algunos sentenciarán a Chamorro como el único culpable del gol de Alajuelense, pero no. Kevin pecó, pero lo indujeron al fallo: Fidel Escobar volvió a ver a Kendall Waston, dejó correr el saque largo de Leonel Moreira y Waston se dio cuenta tarde que el panameño lo necesitaba; el cancerbero tuvo milisegundos para pensar y decidió mal al no achicar ante Carlos Mora. Claro, no se cayó por esto, luego tuvo cuatro tapadas cruciales.

Con apenas 22 años, el “1″ para nada se hundió en un escenario que se traga a cualquiera. En el primer tiempo mantuvo con vida a sus compañeros, primero al contener un disparo potente de Aarón Suárez, luego sacó una mano muy rápido para evitar el doblete de Carlos Mora.

Ya con la confianza al tope y con la Cueva de su lado todo fue menos complicado. Josimar Alcócer se quedó frustrado con la intervención del meta y casi de seguido rasguño la esférica ante un nuevo intento de Suárez que luego terminó en el horizontal.

Kevin Chamorro se adueñó del arco de Saprissa desde el Apertura 2022 y no lo soltó más. En el Clausura 2023 apenas tiene un gol en contra. (Jose Cordero)

Eso sí, la mejor aparición de Chamorro fue para manotear un remate más de Mora que tenía selló de gol y por culpa del arquero se fue al vertical.

Portero sin suerte no es portero, según se dice siempre. Kevin la tuvo, ya que tres ocasiones de la Liga terminaron en los palos. Al “1″ poco le importará esto, para él lo que vale es que luego de cinco partidos en el Torneo de Clausura 2023 solo le concretaron una vez y hasta estuvo invicto en 446 minutos.

Quienes creían que Esteban Alvarado sería el titular automático en el Monstruo, se equivocaron. Alvarado impone y dará todo para llegar a arco, pero Chamorro dejó ver que está listo para lo que se le venga y puede cargar con el peso de ser el cancerbero del futuro.

Lo más increíble de todo es que en la gradería está Aarón Cruz, aunque ya es ficha de Herediano y en el Clausura 2023 será casi imposible verlo con la S.