Kendall Waston se pregunta cuántos pulmones tiene Christian Bolaños

La calidad de Christian Bolaños sigue intacta, y su condición física todavía lo respalda. En los juegos en los que ha participado, se le vio bien en los recorridos, pero Kendall Waston, quien lo observa correr a diario, expresó su asombro.

“Físicamente, lo veo en excelente forma, a veces uno dice, este ‘cabrón‘ corre más que un jovencillo y me pregunto cuántos pulmones tiene”, aseguró Waston.

Después del partido en el que Saprissa venció 2-0 a Santos, Kendall habló con la prensa y con Radio Columbia abordó el tema de Christian, quien ejecutó un tiro libre en el que pasó el balón a Waston con tal precisión como si lo hubiera lanzado con la mano, para propiciar el segundo gol del encuentro.

“Fue un pase perfecto de Bolaños, y en mi mente solo pensé que no podía fallar. Hasta anoté con la zurda”, comentó Kendall entre risas.

Christian Bolaños, de 39 años, finaliza su contrato con Saprissa en diciembre. Ha expresado su deseo de continuar, pero el club aún no ha hecho ninguna declaración al respecto. La gerencia deportiva no ha anunciado si renovarán su contrato.

“Tiene la habilidad futbolística para continuar y a veces, en tono de broma, le toco las piernas para quitarle un poco de magia”, comentó Waston, quien enfatizó que no ha discutido el futuro de Bolaños con él.

“Creo que todos los saprissistas aman a Bolaños. Ha logrado muchas cosas aquí y también internacionalmente. Respecto a su futuro, supongo que lo está considerando y analizando con su familia”, agregó Kendall Waston.

Waston también reveló que en el vestuario conversa sobre otras cosas con Christian y aunque en algún momento podrían haber conversado sobre su futuro, el defensor cree que es un asunto familiar.

“Yo no le pregunto acerca de su futuro. Es algo personal y se discute en familia, pero lo que percibo es que está tranquilo, se entrena de manera excelente y disfruta en el campo de juego”, manifestó Kendall.

“Tenía una deuda pendiente con mi hijo Keysaach, quien me dijo que tenía que celebrar de esa manera", dijo Kendall Waston, defensa de Saprissa. (Jose Cordero)

En cuanto a su gol ante Santos, y especialmente su celebración con el puño cerrado de la mano derecha, Kendall destacó que lo hizo así a petición de su hijo Keysaach.

“Tenía una deuda pendiente con mi hijo, quien me dijo que tenía que celebrar de esa manera. La última vez se me olvidó debido a la emoción. Esta vez también se me pasó, pero lo vi y lo hice”, comentó el defensor morado.

Con respecto a la segunda vuelta del campeonato, que Saprissa comenzará el domingo enfrentando a Sporting como visitante, Waston anticipó que será muy competitiva.

“La segunda vuelta será más intensa porque la fatiga puede afectar a los equipos, y es fundamental que nosotros sigamos fuertes y compitiendo por el primer lugar. Sabemos que no nos lo pondrán fácil, especialmente Alajuelense, pero nuestro objetivo es luchar y alcanzar el primer puesto”, afirmó el defensor saprissista.

Waston también explicó por qué es crucial terminar el torneo como líderes.

“Queremos ser líderes, sin importar si lo logramos pronto o al final, porque sabemos el valor que tiene el primer lugar. Lo vivimos en el torneo pasado y eso nos dio una ventaja significativa”, concluyó.