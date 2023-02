Juvenil del Cartaginés cuenta su verdad tras el frustrado fichaje a Saprissa

Carlos Barahona tuvo un inicio del 2023 muy convulso. A sus 20 años se vio inmerso en una polémica que lo desbordó y es que su frustrado fichaje con Saprissa le generó dolores de cabeza, le impidió jugar en las primeras seis fechas del Clausura 2023 y hasta un sector de la afición del Cartaginés se puso en su contra.

Barahona estaba en su derecho de marcharse, solo le quedaban seis meses más de contrato con los brumosos y su decisión fue firmar con los morados, para sumarse a ese equipo en junio.

Lo que jamás imaginó el defensor es que en el estira y encoge, quedaría en el medio del fuego cruzado. Por un lado, los blanquiazules también tenían todas las justificaciones para renovar a una figura que llegó desde los 12 años al club o, si no, usar a otros futbolistas que sí estuvieran dispuestos a seguir en la institución. El juvenil, representado por el extibaseño Andrés Imperiale, hasta sacó un comunicado para defender su situación y luego salió a los medios a contar ciertos detalles.

Al final, aplicó el viejo y conocido refrán de que solo los ríos no se devuelven y Carlos extendió su ligamen con los de la Vieja Metrópoli hasta el 2025. Sin embargo, quedaron muchas dudas por aclarar, como por ejemplo: ¿Qué pasó realmente con su fichaje con Saprissa?

“Había firmado con Saprissa un precontrato para llegar en junio. Se dieron cosas que no tenía pensadas y luego logré solucionarlas con mi representante. Fue difícil, porque Cartaginés es mi casa y también hay opciones que se presentan que uno debe de agarrar, pero no se dio y estoy contento. Siento que yo estaba quedando como el malo, pero uno debe pensar en lo deportivo y lo familiar, porque uno siempre debe buscar lo mejor. Lo que pasa es que la gente no ve eso, no saben lo que uno tiene alrededor y lo que debe pensar”, contó el jugador.

El juvenil de Cartaginés, Carlos Barahona, reapareció en la fecha siete del Torneo de Clausura 2023. Las primeras seis jornadas se las perdió ante la polémica por su posible fichaje con Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Otra pregunta concreta es: ¿qué pasó con el precontrato que firmó con Saprissa?

“Mi representante se encargó de que todo quedara solucionado con Saprissa y mantenerme en Cartaginés. Dentro de lo que firmé (nuevo contrato), está la opción de que si me sale una oportunidad afuera, ya sea préstamo o compra, me pueda ir. Esa es la idea, ir al extranjero y por eso quiero ponerle mucho acá”, respondió.

Más allá de que en el Monstruo guardaron silencio, se conoce que los brumosos no estaban dispuestos a negociar o rebajar los derechos de formación de un futbolista que formaron desde la escuela de fútbol. Justo en este punto se estancó todo y finalmente, la directiva de los centenarios cerró todo directamente con el zaguero, ya que se dieron inconformidades con Imperiale.

Calma después de la tormenta Copiado!

La tormenta pasó para Carlos Barahona, desde el pasado 13 de febrero volvió a jugar y acumula cuatro partidos como titular con Cartaginés. Esto es un verdadero alivio para el canterano, quien no esconde que la pasó muy mal.

“Cuando me volví a ver en lista (de convocados para jugar) sentí en una felicidad enorme. Tengo solo 20 años, pero desde que tengo casi 18 he jugado todos los torneos y la mayoría de titular. Fue muy complejo estar afuera sabiendo que no estaba lesionado, sino que no podía jugar por temas extra cancha, pero ahora que estoy, lo disfruto mucho. Mi representante, yo y el equipo logramos solucionar todo, pero lo que pasaba afuera jodía bastante y no era fácil”, manifestó Barahona.

Casualmente en los cuatro compromisos los blanquiazules mostraron una mejoría en su funcionamiento defensivo y recibieron cuatro anotaciones en estos duelos. Carlos participó como central, aunque también lo puede hacer como lateral derecho o izquierdo.

El defensor afirma que su relación con la dirigencia de los centenarios quedó bien y no hay ningún resentimiento. Hoy en día se enfoca en seguir tomando ritmo y apunta a convertirse en legionario pronto, algo que está en su nuevo ligamen.

“Tenía opciones afuera, el Cartaginés estaba negociando eso, no se dio y me tuve que quedar. Igual, uno es profesional, tiene que entrenarse bien y mentalmente estar fuerte. Ahora que se solucionó todo, pues se ve reflejado en la cancha”, finalizó.