Cartaginés finalmente le ganó la partida a Saprissa por Carlos Barahona

Cartaginés llegó a estar en jaque con Saprissa por el defensor Carlos Barahona, pero los brumosos nunca se dieron por vencidos y a última hora realizaron una movida estratégica, que les sirvió para ganar la partida y dejarse a su canterano.

¿Están bromeando? Piden ya la salida de Paulo César Wanchope del Cartaginés

Los blanquiazules anunciaron la renovación de Barahona por los próximo dos años (hasta el 2025), pese a que el propio juvenil había comunicado hace un par de semanas que tenía un precontrato firmado con los morados y en Tibás lo esperaban a partir de mayo del 2023.

La dirigencia centenaria no dio detalles de la forma en la que consiguió su objetivo, aunque según conoce este medio, el tema de los derechos de formación pesó mucho para traerse abajo el preacuerdo con el Monstruo.

El zaguero de 20 años llegó al conjunto de la Vieja Metrópoli cuando tenía 12 años, por lo que el club que lo quisiera fichar debía cancelar un monto importante por la parte formativa (no trascendió cuánto).

Carlos Barahona fue quien comunicó hace un par de semanas que tenía un precontrato firmado con Saprissa, pero finalmente se quedó en Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Si bien, Carlos finalizaba contrato en junio del 2023 y podía llegar a un acuerdo con cualquier club en los últimos seis meses de su vínculo, según establece FIFA, el tema de los derechos de formación es una obligación.

Justo de esto se valieron en Cartaginés. Muchas veces esta cifra se suele negociar, incluso, se ofrecen otros futbolistas a cambio o a modo de préstamo, para no tener que cancelar el dinero. No obstante, la información que se maneja es que el presidente Leonardo Vargas y su hijo del mismo nombre no estaban dispuestos a algo así.

Del lado del Monstruo, nunca se refirieron al tema y se mantuvieron al margen. Ahora corresponde a los morados analizar si el precontrato con el jugador tenía algún valor y si reclamarán.

Barahona no ha tenido participación en todo el Torneo de Clausura 2023, en gran parte porque estaba en medio de esta polémica y los brumosos prefirieron darle minutos a figuras que iban a seguir en el equipo y estaban100% enfocadas. Pese a que el defensor se quejó de que no lo ponían por esta situación, ahora se le abre una posibilidad de volver a las canchas.