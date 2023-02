¿Me están bromeando? Piden ya la salida de Paulo César Wanchope del Cartaginés

Que nadie se resienta, pero siempre he creído que la gran debilidad del Cartaginés es la falta de exigencia de sus aficionados; no de ahora, es histórico. Ojo, la fidelidad nadie la discute, el problema es confundirla con el conformismo y en mi caso, pienso que esa resignación, disfrazada de apoyo incondicional, pesó más por 81 años que las falsas “maldiciones”. Claro, el título llegó, aunque no se debe perder la memoria.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌