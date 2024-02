Jugadores del Cartaginés sorprendidos con la radical reacción de su técnico

Cartaginés perdió 3 a 1 ante Herediano en el Fello Meza, pero la noticia más sobresaliente no estuvo en la cancha. Toda la atención se la robó el técnico Mario García y su explosiva conferencia de prensa, en la que recalcó que no sabe si vale la pena continuar o no con los brumosos.

Cartaginés podía asumir el liderato, pero su derrota ante Herediano lo dejó estancado en mitad de tabla. Los florenses se impusieron 3 a 1 y el gol de Marcel Hernández no fue suficiente. (Marvin Caravaca)

Si bien, los blanquiazules dejaron ir una chance de oro para estar entre los primeros y la caída ante el Team golpeó fuerte, jamás se visualizaba una especie de crisis en el banquillo.

Es más, hace un par de semanas García y los suyos derrotaron a Alajuelense en el Morera Soto y en todo momento los propios futbolistas resaltaron lo buena que es la metodología y la exigencia del entrenador mexicano. Lo de este domingo descolocó a todos.

“A mí también me tomó por sorpresa lo que dijo. Hemos estado trabajando y haciendo lo que él nos dice. No hablamos con él luego del partido, desde que está es así, entonces lo haremos en la semana. Igual, no he escuchado a ningún jugador diciendo que está incómodo, nadie se queja y la disposición es buena”, valoró Kevin Briseño.

El estratega sacó el tema por su cuenta y resaltó que no percibe un convencimiento total del plantel. Esta idea la repitió una y otra vez y enfatizó en que no tiene sentido desgastarse en correr tanto en los entrenamientos, en entrenar tres horas y ser exigente en lo táctico, si al final no se da ese entendimiento.

El azteca no se anda con rodeos, si bien, destacó que hay buena voluntad y esfuerzo de sus dirigidos, en el duelo frente al Team no se plasmó el buen fútbol que le gusta. García dijo que si es que se quiere apostar al juego directo y a una propuesta que no reúne la intensidad, la dinámica y la elaboración que defiende, mejor no seguir.

En lo que respecta a los líderes del equipo, hay un respaldo absoluto a lo que quiere el técnico y afirman que se entregan para hacer todo lo que les pide.

“El técnico es el encargado del grupo, es la cabeza y vamos a muerte con él... No hay que hacer una polémica sobre lo que dijo el técnico, hay que seguir trabajando en función a lo que quiere el profesor. Cuando ganamos en la Liga, con la idea del profesor, no éramos los mejores y ahora tampoco somos los peores. La frustración siempre está cuando se pierde, es normal”, señaló Marcel Hernández.

La dirigencia del Cartaginés prefirió no referirse al tema este domingo y optaron por mantener la calma y dejar que los ánimos bajen, luego de una derrota que los mandó a la mitad de la tabla.