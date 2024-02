Técnico del Cartaginés duda de si vale la pena seguir en su cargo

Mario García, técnico del Cartaginés, dejó con la boca abierta a propios y extraños, tras el juego contra Herediano. Su equipo perdió 3 a 1 en el Fello Meza, pero nadie se espera que el timonel pusiera en duda su continuidad y que recalcara una y otra vez, que si no hay convencimiento de los jugadores a su idea, no tiene sentido que siga.

Mario García tiene un mes al frente del Cartaginés y con él los brumosos suman tres ganes, un empate y dos derrotas. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué análisis hace del juego y de ese gol en el primer minuto?

- Es complicadísimo empezar así y regalarle algo a un rival como Herediano, más porque lo habíamos hablado cinco minutos antes de empezar el partido. Fue una distracción que se ha repetido y eso es culpa mía, evidentemente, porque no les he llegado a los jugadores como se debe y por eso entran dispersos.

¿Qué consideración tiene del cambio en el segundo tiempo?

- Recompusimos en el segundo tiempo y arriesgamos. Tuvimos la posibilidad de empatar, pero hay que replantear muchas cosas, desde mi estancia acá, para ver si vamos a jugar a lo mismo, sino, no tiene caso.

”Juego a una manera y si no podemos lograrlo, creo que le voy a hacer un daño al equipo, intentando hacer cosas de las que no estamos convencidos o listos para hacerlas. Hay que replantearlo seriamente.

¿Fue el partido más flojo en defensa?

- Fue también por la calidad del rival y el espacio que dimos. Titubeamos y pese a que tuvimos más llegadas, no nos perdonaron. Es parte de lo mismo, si no estamos convencidos de las formas, no podemos jugar así.

”Esto es lo que hay que replantear: ¿vamos a jugar así o no? Sino, no tiene ningún sentido que esté acá, porque les haría más daño que bien a los muchachos. No me gusta perder y me duele hacerlo así, en un partido en el que te llegan tres veces.

”Nos preparamos para darle más a la gente y la responsabilidad es mía, porque los jugadores hacen lo que les pido. Igual, siento que no hay un convencimiento y cuando es a fuerza, no salen las cosas. Si no están convencidos, no tiene caso que yo esté aquí”.

¿Con quién toma esta decisión de que debe valorar si sigue o no?

- La pienso yo y la tengo que hablar, porque no vine aquí para perder y menos vine de paseo. Yo asumo mi papel y soy valiente, a mí me gusta ser ganador y que mis equipos jueguen bien.

”Aquí hay que ser claros y si no tengo la fuerza para cambiar esto, no tiene sentido que esté acá. Para qué hago jugar a los futbolistas mano a mano, para qué los hago correr 10 kilómetros en los entrenamientos y para qué los expongo, si no estamos convencidos.

”No es que quiero pelearme, quiero convencer y sino, soy el responsable. Si no se da, vamos a chocar y no vamos a crecer. Esta afición merece un equipo ganador, que juegue bien y sino, busquemos el juego directo, la zona y la contra”.

¿Trató de mandar un mensaje al medio tiempo?

- Tengo que ver por el bien del proyecto. Puede que no sea lo mejor que ponga ideas nuevas y se dejan las que estaban, es una posibilidad. No es dejar pasar esto que sucedió. A mí me duele perder porque creo que teníamos como ganar.

¿Está molesto con el equipo?

Estoy molesto conmigo mismo, por no ayudar o tener un plan para que no pasara esto. No culpo a nadie.

”Es un tema de conocimiento entre los jugadores y yo y eso es un proceso que a veces puede ser más fácil y otras más difíciles. Yo no soy medias tintas, si no les gusta esta idea, listo... somos amigos. Si no hay convencimiento, qué caso tiene que esté uno aquí”.