Jugadores de Puntarenas convencidos de sacar la serie ante Herediano de visita

Los jugadores de Puntarenas no terminaron cabizbajos, todo lo contrario, salieron optimistas de la gramilla del Estadio Miguel Ángel Lito Pérez.

Pese a que no pudieron dejarse la victoria como locales, los porteños están seguros que el sábado en el Estadio José Joaquín Colleya Fonseca clasificarán a la final.

“Pudimos terminar bien y no nos anotaron. Ahora hay que hacer las cosas bien para el otro partido y tener un poco más de calma al definir”, dijo Anthony Hernández, jugador de Puntarenas.

Hernández agregó que nada está resuelto y ellos pueden marcar diferencia de visita en el Colleya Fonseca.

“La moneda está en el aire y nadie ha ganado nada. Vamos a ir con todo, seguiremos con la misma humildad y buscar cerrar bien allá”.

El juego entre Puntarenas y Herediano fue trabado y de mucha marca. En la acción Jemark Hernández disputó el balón con Anthony Contreras, mientras Kliver Gómez y Kenneth Vargas están atentos a la jugada. (Rafael Pacheco Granados)

Con Anthony coincidió Kliver Gómez, quien salió porque tenía un golpe, pero se mostró optimista con lo que viene.

“Queríamos ganar y me voy contento por el esfuerzo y la garra de cada uno de los compañeros. Enfrentamos a un rival complicado, pero tenemos claro lo quénnos jugamos y cada uno de los compañeros quiere sacar el resultado de visita”, indicó Kliver.

Alexánder Vargas: ‘No salgo contento, pero la moneda está en el aire’

Resaltó que deseaba terminar todo el encuentro, pero la molestia no lo dejaba y no se puede descuidar para el sábado.

“Recibí un golpe fuerte y me resentí, por eso el profesor decidió sacarme y prefiero cuidarme y no perderme el encuentro de vuelta”.

Asdrúbal Gibbons, capitán y goleador de los porteños, resaltó que pese a no obtener el triunfo, el resultado les dejó la sensación que aunque sea de visita, Puntarenas tiene las condiciones para superar a Herediano.

“Nos vamos tablas y el hecho de que no nos anotaran nos da un plus para no relajarnos y ganar en el encuentro que viene”.

Como lo mencionó Alexánder Vargas, entrenador de Puntarenas, para Gibbons el juego del sábado es el más importante.

“Esa es la final y vamos a trabajar fuerte para sacar el partido. Digo que es la final, porque para nosotros no hay más allá”.

Asdrúbal analizó que el partido del sábado será similar al que enfrentaron en el Lito Pérez.

“Va a ser muy similar, quizá allá nos jueguen con línea de cuatro y buscarán aprovechar la velocidad y habilidad de algunos de sus jugadores. Van a querer atacarnos más y van a ir con todo, pero estaremos preparados. Sabemos cómo enfrentarlos, de hecho ya lo hicimos en ese escenario (el “Colleya” Fonseca).

En Puntarenas no se sienten derrotados, para ellos solo se jugó el primer tiempo y de momento el marcador está 0 por 0.