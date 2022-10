Alexánder Vargas: ‘No salgo contento, pero la moneda está en el aire’

Alexánder Vargas, técnico de Puntarenas, no consiguió lo que esperaba ante Herediano, por eso no terminó satisfecho. Vargas apuntó que su objetivo era la victoria, pero no baja la guardia y más bien cree que sus jugadores tienen todo para sacar la tarea en el compromiso de vuelta.

