Jugador del Cartaginés da la cara luego del accidente de tránsito y explica lo ocurrido

Carlos Barahona está en medio de la tormenta dentro y fuera de la cancha, pero el jugador del Cartaginés eligió dar la cara y explicar todo lo que ocurrió en el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado, este sábado a las 4:32 a. m.

Aparatoso accidente de tránsito de jugador del Cartaginés

La primera pregunta para el defensor de 21 años fue: ¿Qué pasó en la madrugada del sábado?

“Tuve un accidente ayer en la mañana. Por dicha estoy bien, no me pasó nada a mí y tampoco a la persona que me acompañaba. No me voy a referir a ese tema, porque es personal y lo importante es que estoy bien. Llegué a entrenar normal, estuve con todos los del equipo y todo bien. A todos nos puede pasar, estamos expuestos a esto”.

Barahona perdió el control del vehículo en el que viajaba con un acompañante, invadió el carril izquierdo y se estrelló contra la fachada de un supermercado, en Guadalupe de Cartago. La colisión quedó grabada en un video y según reportó Reyner Chacón, Subdirector de Tránsito de la provincia, el futbolista abandonó el carro tras la colisión.

El vehículo en el que viajaba el futbolista de Cartaginés, Carlos Barahona, quedó en muy malas condiciones, tras el accidente en Guadalupe de Cartago. (Facebook Accidentes de Costa Rica )

Por más que el defensor expuso que no se va a referir a los detalles de lo ocurrido, era imposible no consultare: ¿Era conveniente andar en la calle en la madrugada?

“Se puede decir que andaba de fiesta o haciendo otra cosa, pero nada que ver. No voy a decir qué andaba haciendo porque es personal y no lo voy a contar. Entrené como todos los días y sé que a esa hora es difícil que alguien ande en la calle, pero no era por lo que la gente comenta. La gente le dice de todo a uno y hasta me río de lo que dicen”, respondió.

LEA MÁS: Jugador del Cartaginés sufrió accidente de tránsito en la madrugada

El zaguero salió ileso y no presentó ningún problema posterior. De igual forma, volvió a quedar fuera de convocatoria para el partido de los brumosos ante Santos, de este domingo a las 11 a. m.