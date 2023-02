Joseph Joseph: el envenenado liguista traza las líneas de cómo quiere su gestión en Alajuelense

Joseph Joseph se mostró sin filtros en una extensa entrevista con La Nación y se confesó como un liguista envenenado, de esos capaces de hacer lo que sea con tal de seguir al equipo rojinegro a todas partes.

Cursaba el primer grado y un amigo lo invitó a un clásico. Su química con Liga Deportiva Alajuelense fue inmediata y está convencido de que es un de amor inquebrantable, de esos puros, para toda la vida.

El próximo sábado serán las elecciones en la Liga, porque así lo decidieron los socios del club el pasado 4 de febrero.

De hecho, la propuesta para que las votaciones se efectúen este 25 de febrero la planteó el propio Joseph Joseph, quien funge como presidente interino tras la renuncia de Fernando Ocampo.

Joseph cayó en cuenta de que ya era el momento de dar el paso y aspirar a la presidencia de Alajuelense. Inclusive, en esta entrevista reveló el nombre de las personas que lo acompañan en su papeleta.

Aún no sabe si tendrá oposición, pues quienes deseen postularse deben presentar la candidatura a más tardar este jueves (9 a. m.), 48 horas antes de que se inicie la elección.

Sin embargo, confesó que le gustaría que haya otros candidatos a la presidencia rojinegra, porque eso fortalece la democracia que ha caracterizado a la Liga en sus 103 años de historia.

Joseph Joseph explica por qué quiere ser presidente de Alajuelense

¿Cuándo decide ser presidente de la Liga, porque al principio decía que no y que quería mantener un perfil bajo?

Cuando empecé hace seis años, honestamente no sentía que conocía el teje y maneje de la institución como hoy la conozco, hoy sí me siento más seguro para asumir el reto. Conozco bien a la institución en todos sus departamentos y hoy me siento más seguro para asumir el reto.

Cuando se dio la transición para 2016, un sector de la Junta Directiva le dijo que tomara la estafeta antes de que surgiera la figura de Fernando Ocampo, el consenso y todo lo demás. ¿Fue en ese momento cuando dijo que sentía que no estaba preparado, por estar recién llegado? ¿Cree que venir quemando etapas dentro de una Junta Directiva le permite dar este paso?

Sí, por supuesto, ese es un motivo. Creo que he ido quemando etapas y lo otro es que creo que el proyecto debe continuar, todo el proyecto. Eso también me ayudó a tomar la decisión.

Hace pocos días hubo una asamblea acá y los socios presentes le aplaudieron casi por aclamación, lo ovacionaron. ¿Esperaba usted esa reacción? ¿Sintió ahí que tenía el apoyo generalizado del liguismo?

Sí, lo sentí en esa asamblea y también lo sentía antes y lo siento ahora. La verdad que les agradezco muchísimo por el apoyo. Estoy empezando y yo quisiera hacer un buen trabajo para tener ese apoyo al final de la gestión también.

¿Cuáles son sus expectativas en Alajuelense en cuanto a divisiones menores, a un mediano o largo plazo? ¿Qué cree que se ha conseguido hasta ahora y qué espera conseguir en un futuro?

Hemos conseguido muchas cosas, la institución está mucho más estable ahora que hace muchos años. Si usted ve un estado financiero ahora comparado a hace ocho o diez años, es otra cosa completamente y eso sin duda alguna trae tranquilidad para trabajar, para el día a día.

Creo que tenemos un proyecto muy consolidado de liga menor, ya hemos vendido jugadores al extranjero, cosa que no hacíamos desde 2013, y la expectativa es crecer en todas las áreas.

Ojalá podamos seguir formando jugadores, ascendiéndolos al primer equipo. Si sale alguna oportunidad en el extranjero ojalá se dé. La institución necesita de esos recursos.

Quisiera poner poder consolidar y mejorar a la institución en los cuatro ejes que definimos: deportivo, comunidad rojinegra, infraestructura y administrativo(financiero/comercial).

Joseph Joseph confesó que no es de tomar decisiones al calor del momento y que cree en los procesos más allá de la exigencia de un resultado inmediato. (Kevin Cordero / Prensa Alajuelense)

Cuando empieza esta transición para que usted asuma la presidencia, venía el cambio de técnico y usted se fija en Andrés Carevic. ¿Esa fue una decisión que ya venía premeditando y por qué apostó por él?

La verdad, tengo un concepto altísimo del trabajo de Carevic. Me encanta su trabajo, si se puede usar esa palabra. Plantea los partidos como una institución como la Liga necesita, que es salir a ganar y lo que más admiro de su trabajo es el día a día. Su metodología eleva el rendimiento de nuestros jugadores y le gusta poner jóvenes también, que por supuesto es parte importante de este proyecto.

¿Esperaba que los resultados con él empezaran a llegar tan rápido, con el nivel que tiene actualmente el equipo?

No, no pensé que fuera tan rápido, pero todavía no hemos logrado nada. Me quedo con las palabras de Carevic, el torneo lleva un 30% y esto no es como se empieza, es como se termina. Así que tranquilos, con los pies en la tierra.

Se critica mucho el cortoplacismo en el fútbol nacional y resulta que cuando no se obtienen resultados, la gente pide cabezas. ¿Actuará Joseph Joseph por el clamor del público o por lo que le diga la razón, o lo que usted, como cabeza de un proyecto, si el sábado resulta presidente, diga que tiene una filosofía, una manera de pensar? ¿Cuál sería?

Creo que en Costa Rica el entorno futbolístico comete un error y es ese cortoplacismo; voy a tratar de que no caer en eso, no tomar decisiones al calor de un resultado, al calor de algo muy específico. Siempre trataré de ver el bosque y no solo un árbol.

¿Qué cree que es lo más difícil de este puesto que ejerce ahorita y que probablemente a partir del sábado lo tenga por los próximos años?

Lo más difícil... (se toma unos segundos para meditar). Hay mucha exigencia, pero asumimos el reto con mucha alegría, con muchas ganas de hacerlo bien, no me quejo, pero hay mucha exigencia de resultados inmediatos. No me quejo. Es una realidad y la entiendo y hay que enfrentarla.

Tiene 51 años igual que su amigo Tomás Guardia y ustedes venían al estadio desde hace muchos años. ¿Eran de esos aficionados pasionales?

Demasiado, íbamos a todo lado, a todos los estadios de este país, cuando jugábamos de local o de visita y por ahí hay unas fotos de esos días. Claro, recuerdo esos días con mucha alegría, la verdad.

¿Y cuando era un adolescente se le cruzó por la cabeza que podría estar a las puertas a futuro de una presidencia en el club?

No, no, no... De adolescente no, solo venía al estadio a apoyar ahí en las gradas, pero hasta ahí.

¿Qué años eran esos cuando andaba por Turrialba, Nicoya, Puntarenas, a todo lado con el equipo?

Cuando iba a todo lado fue en los 90′. Pero ahí ya tenía 19 años, por ahí. En mis años de colegio no podía ir a todo lado, no podía movilizarme y mis papás no me iban a llevar al estadio a Limón o a Puntarenas. Ya cuando fui mayor de edad, ya tenía más independencia para moverme por todo lado.

¿Sus papás tenían afinidad por el fútbol, o de dónde nace esa pasión?

Ni mi papá ni mi mamá eran futboleros. Él era extranjero (qdDg) y ella también es extranjera. Ese gusanillo nace porque un amigo liguista me invita a un clásico cuando yo estaba en primer grado. Recuerdo que ese clásico lo perdimos. Él es liguista y sus hermanos eran aficionados del otro bando y lo molestaron mucho. Por solidaridad con mi amigo me hice liguista y hasta la fecha.

¿Cómo es que empieza esa afición por la Liga? ¿Porque ya muchas personas empiezan a decir que es que de verdad usted es demasiado liguista?

(Ríe)... Fue prácticamente desde el primer partido que me invitaron a ver a la Liga que me hice liguista envenenado y ahí empecé a ir a todos los partidos. Me daba calentura en algunos partidos, en los tensos.

Recuerdo un partido en Limón, cuando íbamos a ganar las cuatro vueltas en 1983, que si la Liga ganaba, ganaba las cuatro vueltas y empezamos perdiendo 1 a 0. Me dio calentura de ese partido, dolor de cabeza y la pasé mal.

Mi mamá estaba preocupada por mí, la Liga metió tres goles, ganamos 3 a 1 y ya se me fue la calentura, lo recuerdo perfectamente.

Joseph Joseph fue el gestor del regreso de Andrés Carevic al banquillo rojinegro. (Kevin Cordero / Prensa Alajuelense)

De esa época de aficionado de grada siendo adolescente, ¿qué jugador le gustaba?

En mi mejenga yo siempre era portero, entonces yo siempre me fijaba en los porteros y la Liga siempre ha tenido unos porterazos: Alexis Rojas, Álvaro Mesén, Alejandro González, siempre los admiré muchísimo.

¿Y qué le dicen en su casa, porque el fútbol es demandante y más en un equipo como Alajuelense?

Es demandante, pero me apoyan. Les agradezco a ellos el apoyo, que me apoyen así. No es algo de lo que se quejen, me apoyan en todo sentido y se los agradezco muchísimo.

Hace unas semanas Shirley Cruz contó que una de las primeras cosas que usted hizo cuando dijo que sí quería ser presidente fue reunirse con ellas y decirles que estuvieran tranquilas, que todo continuaba igual. ¿Qué tan prioritario es el proyecto del equipo femenino para usted?

Muy importante, por supuesto. El fútbol femenino crece todos los días y va a seguir creciendo. Me encantaría tener en liga menor femenino lo que hoy tenemos en masculino.

¿Qué tan distante está?

Creo que no es mucho lo que falta. Tal vez es capacitación, metodología, visorías, pero creo que tenemos el esqueleto, tenemos las instalaciones, tenemos las facilidades. Ya la inversión importante se hizo y creo que hay que reforzar un poco en esos puestos para poder lograr lo mismo.

Alajuelense pronto tiene un desafío internacional. ¿Cuánto lo ilusiona ver al club de nuevo en la Liga de Campeones de Concacaf?

Muchísimo, sobre todo por cómo está jugando el equipo también. Así que vamos a enfrentar eso con toda la ilusión del caso, con toda la seriedad del caso. Por supuesto que queremos seguir avanzando en la Concacaf.

¿Cuál sería su equipo de trabajo en la papeleta? ¿Con quiénes va a postularse?

En la papeleta que se presentará el sábado en la asamblea, estoy yo como presidente, está León Weinstock como secretario, Federico Calderón como prosecretario, Tomás Guardia como vocal I, Óscar Alvarado como vocal II y Juan Carlos Tristán como fiscal.

Siguen los que están en la otra papeleta, que son Enrique Morúa, Manfred Aymerich, Marco Zúñiga, Jorge Corrales y Lanzo Luconi.

¿Enrique Morúa sería como vicepresidente?

Correcto. En estos momentos yo soy el vicepresidente y si las cosas salen el sábado, como esperamos que salgan, yo renunciaría al puesto de vicepresidente, pasaría a ser presidente y Enrique Morúa tomaría el puesto de vicepresidente.

A hoy aún es incierto si habrá oposición o no en la contienda electoral y cada quien puede presentar la papeleta si así es su deseo. ¿Qué representaría para usted que al final no haya oposición?

La verdad sería lindo que haya oposición, es lindo vivir esa democracia, pero si no la hay, sería por aclamación e igualmente aceptamos el reto con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer las cosas bien.

¿Cuál es su opinión sobre todo lo que se ha venido presentando en los últimos meses en el tema político, con un grupo de socios que tiene una manera de pensar y que en algún momento señalaron algunas cosas? ¿Lo ve como parte de la democracia en la Liga, que de una u otra forma es un equipo diferente por ser una asociación deportiva?

Creo que cada quien está en derecho de hacer política como mejor crea o mejor diseñe su estrategia. Ese grupo de socios estaba y está en su derecho de protestar, de opinar diferente y así que lo tomo como parte de la democracia que hay en la Liga y listo. Es un estilo que se respeta y no es para molestarse, ni enojarse, ni nada por el estilo.

¿Qué piensa de que alguna gente habla de que Joseph Joseph quiere adueñarse de la Liga o que es un grupo cercano a Joseph Joseph que pretende hacerlo? ¿Cómo toma eso?

Es parte de la exigencia de la que hablé ahora, es parte de la exigencia que viene de afuera y también de la exigencia que hay internamente. Pero eso de que hay un grupo que se quiere hacer dueño no tienen ningún fundamento. Eso son cosas que se dicen en redes sociales, que se dicen sin ningún fundamento y no es para nada cierto.

Creo que la gente debe fijarse en los hechos y no en las palabras, o en las cosas que salen en redes sociales o en diferentes lugares. Los hechos son que esta Junta Directiva ha hecho muchos esfuerzos para aumentar ingresos por venta de jugadores, para aumentar ingresos por venta de productos, para aumentar ingresos de derechos televisivos, por controlar los gastos, por ser muy disciplinados en el control de gastos y entonces esa disciplina nos ha alejado de esa necesidad de cambiar de figura jurídica.

En eso es en lo que la gente tiene que fijarse, en los hechos. Lo demás son cosas que salen en las redes sociales sin ningún tipo de fundamento.

¿Qué significa el CAR para usted?

¿El CAR? Ufff... El CAR la verdad que es algo que me provoca mucha ilusión como en dos vertientes. Una es la deportiva, por supuesto. Estamos formando buenos jugadores, su estado físico mejora, su rendimiento mejora y obviamente es mucha ilusión verlos llegar al primer equipo. Ojalá les salga una oportunidad buena para ellos.

La otra vertiente es la social. Creo que es un proyecto de mucho impacto en el campo social. Estamos trayendo gente de zonas lejanas y les damos de todo, alimentación, vivienda, educación privada, sicólogo, nutricionista, preparadores físicos, entrenadores, canchas.

Así que es como un estilo de vida ya pensando más en la persona. El que no llegó a ser futbolista, pues creo que estamos impactando en la vida de esas personas. Pueden ganarse una beca en una universidad, pueden ir a una universidad en el extranjero. Están saliendo con título de colegio privado, estamos consiguiéndoles becas en universidades para que estudien la carrera que quieran.

El que quiera estudiar ingeniería, administración de empresas o la carrera que quieran. Estamos formando no solo buenos futbolistas, sino también formando buenas personas para la sociedad costarricense.

Algunos dicen que Joseph Joseph en cualquier momento se enoja y se lleva el CAR. Después de que mencionó todo eso, ¿usted sería capaz de dejar a todas esas familias a la deriva?

No, no, por supuesto que no. Puede ser que uno no esté de acuerdo en alguna decisión deportiva, pero por supuesto hay un compromiso moral con muchas familias que dependen del CAR. No es solo el jugador que está ahí, es su familia.

Hay familias que hemos trasladado de zonas lejanas para acá, que les hemos tratado de conseguir trabajo en la meseta central y así. Es un compromiso moral que tenemos con ellos y jamás los vamos a abandonar.

¿Qué historias de las que hay ahí lo han marcado a usted, porque recuerdo a un jugador que entrevisté hace unos años y fue muy abierto en contar que el CAR le cambió la vida y que si no existiera, estaría probablemente en otra cosa?

Bayron Mora... Sí, hay muchas historias como esa. Hay muchas, hay varios jugadores que están en el CAR y que su papá o su mamá trabajan en el CAR. Eso a mí me encanta, la verdad, es muy lindo ver eso. Hay muchas historias, cada familia tiene historias lindas.

¿Hay algo más para el CAR en mente o el proyecto ya está listo como tal?

El edificio de las habitaciones se inauguró en octubre de 2021, consta de 50 habitaciones, de las cuales 30 son para reclutar jugadores y jugadoras de zonas lejanas y 20 son para las concentraciones del primer equipo masculino y femenino.

Las 30 habitaciones para reclutar jugadores y jugadoras de zonas lejanas ya están prácticamente llenas. Entonces, tenemos en proyecto hacer más habitaciones para seguir reclutando jugadores y jugadoras de zonas lejanas.

¿Se les está haciendo pequeño?

Pues sí. Dichosamente en cuestión de octubre de 2021 a ahora estamos hablando de año y cuatro meses y ya tenemos entre 60 y 70 personas ya viviendo ahí, haciendo su vida ahí. Probablemente dentro de otro año y medio reclutaremos más y tenemos que estar listos para eso.

¿Qué tiene que hacer un talento para entrar ahí, porque ahora muchos sueñan con estar ahí, con ser parte del CAR?

En las visorías que hacemos por todo el país y en los torneos que se organizan y que nuestros visores van, lo primero que andan viendo es el talento del futbolista. El proyecto para ser exitoso necesita jugadores buenos, metodología buena y buena infraestructura.

Lo que andamos buscando en esas visorías es jugadores y jugadoras con talento. A partir de ahí, cuando pasan las pruebas y pasan a formar parte del proyecto, ahí entran otros factores.

Su comportamiento, asistir al colegio y todas las reglas internas que tenemos ahí para cumplir una disciplina y es bueno para ellos que crezcan en un ambiente estructurado.

Queda muy poco para las elecciones del sábado. ¿Cómo se siente?

La verdad, desde que Fernando Ocampo renunció pues he asumido el puesto pensando en que soy presidente, aunque se que en el documento soy el vicepresidente y presidente interino, pero el día a día que he tratado de asumir es de un presidente.

Tal vez el sábado no voy a sentir tanto cambio a nivel personal. El cambio lo sentí cuando Fernando renunció.

¿Y lo tomó por sorpresa en ese momento?

Él ya había dicho que iba a renunciar, pero me tomó un poco por sorpresa la fecha, pensé que iba a ser un poquito después. Él tenía sus compromisos laborales y se adelantó un poco la fecha.

¿Qué tan necesario es poner el tema de los estatutos en regla y acabar con eso? Incluso acaba de salir al resolución de un recurso de amparo que les habían interpuesto.

Yo creo que es importante para la institución ya tener eso debidamente terminado, ese trámite y nuestros abogados están haciendo todos los pasos que hay que seguir para tener eso debidamente inscrito y no tener ese debate que hay, que cuáles son los estatutos que aplican, si los viejos o los nuevos o lo que sea. Tenemos que correr con eso para que no estemos desgastándonos en esos temas.