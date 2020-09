No, yo soy agradecido con tener trabajo en lo que me gusta porque es mi vocación. Yo me siento cómodo y afortunado en dirigir en Primera. Es un privilegio por solo haber 12 equipos y lo vengo haciendo hace siete años digamos que con éxito, porque el único equipo en que no pude colaborar fue en Alajuelense. Con el resto de equipos he podido clasificar y en dos oportunidades ser campeón.