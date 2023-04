Jorge Luis Pinto habló de su fotografía gigante en Costa Rica con la palabra ‘volví'

La fotografía de Jorge Luis Pinto y la palabra ‘volví' fue la mezcla perfecta para crear toda una expectativa en Costa Rica y levantar conjeturas.

¿Qué vino a hacer el colombiano hace unos días al país? ¿A dónde vuelve? ¿Será que regresa al fútbol nacional? ¿Tendrá algún cargo en la Liga? ¿Es con la Fedefútbol? ¿Vendrá acaso a otro club?

El extécnico de Alajuelense y de la Selección Nacional no profundizó en mucho detalle. En la actualidad, él dirige al Deportivo Cali, en Colombia.

Jorge Luis Pinto explicó en Colombia que no puede dar mayores detalles de esa campaña publicitaria en la que aparece en Costa Rica. (Cortesía)

Jorge Luis Pinto dio una pista, pero con sus palabras estrujó la ilusión de aquellos que quisieran verlo de nuevo dirigiendo en Costa Rica, al menos por ahora.

Pero un eventual regreso suyo al fútbol tico podría darse a futuro. No es algo que él tenga como opción descartada y su currículo siempre será llamativo.

La curiosidad desatada en territorio nacional trascendió fronteras y esa palabra ‘volví' junto a su imagen también despertó interés en Colombia.

Fue allá donde Jorge Luis Pinto respondió una consulta puntual sobre ese viaje relámpago que efectuó hace unos días a suelo tico.

“De lo de Costa Rica no, estuve un día no más. Cuatro horas estuve en Costa Rica grabando una publicidad que íbamos a hacer para un producto y que me pidieron que mantenga el secreto”, expresó Jorge Luis Pinto desde la sede del Deportivo Cali, a través de la señal de Win Sports.

”Creo que en dos o tres días sale completamente la publicidad y la enfocan con esa palabra: ‘Volví'. Hay que esperar, no tiene nada que ver con fútbol. Absolutamente no tiene nada que ver con fútbol”, insistió Jorge Luis Pinto.

Contó que su visita más reciente a Costa Rica fue casi fugaz.

“Estuve cuatro horas metido en un laboratorio grabando y me vine inmediatamente. No hablé con nadie ni nada, porque es un proyecto, ustedes saben, cosas de mercadeo, que quieren guardar la privacidad”, mencionó.

El Deportivo Cali marcha en el puesto 16 del fútbol colombiano con 15 puntos. El equipo de Jorge Luis Pinto estaba de malas, pero viene de ganarle 3 a 0 de visita a Alianza Petrolera.

Su próximo reto será este jueves, en casa contra Junior y este duelo en particular revivió algo bochornoso en su momento y que hoy es visto como una anécdota: aquella pelea entre Jorge Luis Pinto y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez en la Copa Centroamericana, cuando dirigían a Honduras y Panamá, respectivamente, en enero de 2017.

En la previa de lo que será el reencuentro entre ellos, Gómez expresó entre risas: “Mi gran respeto y admiración por Jorge Luis (Pinto). Yo creo que le gano a él peleando, pero es un técnico muy importante en el fútbol mundial. A pesar de todo, le deseé lo mejor. Siempre tuve una buena relación con él y eso ya pasó”.

Queda pendiente ver lo que pasará en el duelo desde el banquillo entre ellos, también saber el trasfondo real de esa imagen de Jorge Luis Pinto con la palabra ‘volví'.