Johnny Chaves invita a los técnicos ticos a quejarse menos y prepararse más

Invirtió su dinero en prepararse como entrenador en Holanda, una de las cunas del fútbol mundial, obtuvo su licencia A de Europa y año con año suele viajar a suelo holandés para asistir a congresos, estar al día con las tendencias y de paso, sumar los puntos necesarios para conservar su permiso de timonel a este nivel. Además, Johnny Chaves imparte capacitaciones a nivel local con la Federación Costarricense de Fútbol para quienes buscan ser entrenadores.

[ Lluvia de halagos a españoles de Saprissa y Alajuelense genera enojo en técnicos ticos ]

Sin duda, Chaves es uno de los timoneles más capacitados a nivel nacional y por lo mismo, lejos de sentir celos, molestarse o criticar a quienes llenan de halagos a los estrategas Albert Rudé (Alajuelense) o Iñaki Alonso (Saprissa); es directo y reconoce que a nivel local hay falencias y falta evolucionar con estudios. Es más, considera que los ticos deben quejarse menos y prepararse más. Johnny conversó ampliamente con La Nación y expuso sus criterios sin tapujos.

¿Cómo valora todo este fenómeno que vive el fútbol tico con las llegadas de técnicos españoles?

España dominaba hace unos años los mundiales Sub17 y Sub20, así que los holandeses fueron a ver qué estaban haciendo los españoles. Ellos generaron una tendencia, ganaron la Eurocopa y el Mundial, crearon una línea de capacitación y una filosofía que es buena y que ha sido modelo para otros países.

”El entrenador de Saprissa y Alajuelense tienen esa metodología de trabajo y esa visión, hay que darles tiempo, porque tienen muy pocos partidos. Lo que sí, es que vienen de un país que está más adelante de Costa Rica en la formación de entrenadores”.

¿Considera que los españoles y en este caso Albert Rudé e Iñaki Alonso tienen una capacitación más elevada que los técnicos ticos?

Sí, claro. Es evidente porque los programas de estudio de Europa y propiamente de España son bastante diferentes a los de acá. Además, si se ve el nivel que hay, porque en las diferentes ligas profesionales de España son muy exigentes con los entrenadores, sin tener la preparación no se dirige. Están adelante de nosotros los ticos en esta materia.

Johnny Chaves tiene 16 años dirigiendo en el fútbol costarricense. Ha pasado por los banquillos de Pérez Zeledón, UCR, Cartaginés, San Carlos, Santos, Pérez Zeledón y Grecia, entre otros. (JOHN DURAN)

¿Qué tan cierto es que estos técnicos como Rudé y Alonso tienen una metodología muy diferente?

Sí. Ellos en Europa constantemente tienen congresos para valorar qué se está haciendo en el fútbol, cómo se puede mejorar y se revisan tendencias y metodologías. Sí hay diferencias en cuanto a la periodización del trabajo y el tipo de trabajos que se hacen, porque acá se piensa que todo es espacios reducidos, pero hay una secuencia del calentamiento hasta el trabajo final. Es más, hay módulos que pueden duran una semana o hasta días para plasmar un aspecto específico.

[ Christian Bolaños expone las diferencias entre el Saprissa de Iñaki Alonso y el de Mauricio Wright ]

¿Qué piensa de los halagos que le llueven a los técnicos Albert Rudé e Iñaki Alonso?

He notado que el jugador tico cuando recibe cosas buenas, las valoran. Pienso que está bien, porque son futbolistas que tal vez no han estado expuestos a una nueva metodología, que integra todo lo físico, lo técnico y lo táctico. Se lo han ganado (Rudé y Alonso) y no es solo un halago, sino que así lo sienten los jugadores.

”A mí me ha pasado que futbolistas me dicen que les gusta mucho cierto trabajo, pero como Alajuelense y Saprissa son tan mediáticos, pues sale más. No veo problema en que los futbolistas lo valoren y lo hagan público, más bien, decía que para mí ganarle en la cancha a un entrenador de estos es un desafío y me motiva a ser mejor. No me siento celoso y tampoco trato de disminuir esos conceptos”.

¿Qué opina de los entrenadores ticos que sí se han resentido por tanto halago a Alonso a Rudé?

Pienso que es inseguridad en ellos mismos y en lo que hacen. Acá tendemos a disminuir con el valor de otras personas, pero si uno está seguro de lo que es y de sus capacidades, pues hay que tomarlo como un desafío.

¿Considera que al entrenador tico le hace falta capacitarse más y evolucionar con estudios?

Sí. Acá hay gente muy buena, pero no se puede quedar solo con el medio local, tiene que salir, buscar dónde está lo mejor y con esto va a ganar el fútbol. En Costa Rica hay convenios con la Federación de España y sería bueno que manden entrenadores un mes o más por allá.

¿En qué se falla en Costa Rica en la formación de entrenadores?

Soy pro Julio Murillo, quien lleva el tema en la Federación. Le he dicho que hay que estar mejorando los planes de trabajo y ahora están de la mano de Concacaf y FIFA para tener planes integrales en toda el área.

”Hay que profundizar en la parte táctica, en el manejo de las situaciones, el interpretarlas y analizarlas, porque aveces nos quedamos en lo general y no vemos profundo. La teoría se puede conseguir, pero su interpretación y el cómo valoro cierta situación y cómo la manejo, es donde nos estamos quedando cortos nosotros. Hay que despertar en el entrenador esa cualidad analitica.He estado dando cursos y la gente quiere llegar lo más rápido a Primera, piensan que es hacer una alineación y listo, pero no”.

¿Cuál es la principal diferencia de su formación para sacar la licencia de técnico en Holanda, con lo que se hace en Costa Rica?

Cuando estudiaba en Holanda veíamos la teoría y luego se nos planteaban problemas que debíamos resolver, ver el contexto y encontrar soluciones en la práctica

”En mi último año de estudios, para la licencia A, uno debía buscar un club y recuerdo que conseguí estar con una categoría de reservas. Ahí aplicaba mis exámenes prácticos, porque me ponían un problema, debía plantear primero los pasos metodológicos, explicarle a los jugadores y luego ir a la cancha. Ahí, sobre la gramilla me calificaba si corregía en el momento preciso, si lograba que el entrenamiento fluyera. Esto es lo que nos falta en Costa Rica, la aplicación de la teoría en la práctica, que el entrenador sepa cómo estructurar el entrenamiento, cómo darlo y cómo corregir, porque acá no se corrige mucho”.

Se habla mucho de metodología en el fútbol, pero ¿qué es y cuál es la diferencia entre lo que se hace en Europa y en Costa Rica?

Es la forma en la que se elabora un entrenamiento. Se pueden plantear tres fases: la primera es la de orientación, en la que si hay un problema o se introduce un tema se simplifica lo más posible para que se entienda, pero entre pocos jugadores. Luego viene la fase de aplicación, en la que se aumenta la cantidad de futbolistas, se da la cooperación entre tres líneas, se hace un ocho contra ocho y se eleva el grado de dificultad. La última es la evaluación, en la que con un ejercicio se califica si se aplican las correcciones o el concepto trabajado.

Señaló que aún se hacen cosas obsoletas en Costa Rica hasta en los calentamientos, ¿a qué se refería?

Un ejemplo de esto es cuando uno ve que los jugadores empiezan a calentar en parejas frente a frente, se lanzan el balón y uno cabecea y hace algún otro ejercicio. Sin embargo, eso es estático y el fútbol es dinámico. Se tiene que preparar el calentamiento que vaya con la estructura de juego, pero he visto varios equipos y hasta en la Selección que hacen esto.

¿No le parece contradictorio que Johnny Chaves es de los técnicos más preparados en Costa Rica y equipos como Alajuelense y Saprissa no le abren las puertas, pero sí lo hacen con técnicos extranjeros desconocidos para el medio?

Alajuelense me la abrió un par de veces, en una les dije que no y en otra que sí, pero al final no se dio porque no pagaron la cláusula. La Liga es el único equipo que se ha acercado formalmente, los demás son solo rumores. Sin embargo, tengo mi formación europea, entiendo por qué traen a los españoles, porque hacen cosas diferentes, pero les puedo ganar.

”Obviamente que me gustaría que me valoraran a ese nivel y que me dieran chance en esos equipos, pero no se ha concretado nada”.

Antes de la pandemia siempre iba a Holanda pagándose todo a capacitarse y a congresos para mantener su licencia. ¿Siguió con esto?

Es algo que me pago yo, nadie me pone nada de dinero. Desde que salió la pandemia en Holanda se suspendieron los congresos presenciales y las capacitaciones, todas son en línea, pero se espera que para el 2022 se realice el congreso grande al que suelo ir. Es una actividad en la que participan 1.500 entrenadores, entre holandeses e invitados de Europa, pero de Centroamérica y Suramérica solo voy yo.

”Pese a que no se han podido realizar actividades presenciales, todo se hacer virtual y se tienen que seguir llevando para sumar puntos y mantener la licencia A”.

¿El error es que la única forma de capacitarse afuera es con esfuerzos individuales y sin el respaldo de la Federación u otras organizaciones como la Unafut?

En mi caso siempre fue un esfuerzo individual. El primer año que me fui a Holanda Pérez Zeledón me pagaba la mitad del salario, a cambio de que al regresar trabajara con ellos dos años, pero con eso no me alcanzaba para cubrir apartamento, comida y curso. Esto es una iniciativa propia y pasa hasta el más alto nivel, porque Pep Guardiola al retirarse se reunió con entrenadores reconocidos, con técnicos de balonmano y futsala, todo con sus propios medios para complementar su visión.

¿No es suficiente con haber sido un buen jugador para ser un buen entrenador?

Así es. Si fue un buen futbolista, conoce el juego y ayuda, pero pararse frente a un grupo y hacer mejor a cada jugador requiere de una formación integral.