Lluvia de halagos a españoles de Saprissa y Alajuelense genera enojo en técnicos ticos

Alajuelense y Saprissa dieron un giro en sus banquillos y se inclinaron por fichar a dos técnicos desconocidos para el medio local, pero con mucha preparación, defendieron los clubes. Los españoles Albert Rudé e Iñaki Alonso asumieron y de inmediato sus jugadores alabaron públicamente sus metodologías y formas de trabajo.

La lluvia de elogios no cayó del todo bien en los estrategas costarricenses, quienes de a poco empezaron a levantar la voz y mostrar su malestar al sentir que se les menosprecia. Géiner Segura, de Cartaginés, y Erick Rodríguez, del Santos, fueron críticos al considerar que hay declaraciones con las que se le falta el respeto a los ticos.

“En el fútbol hay tantas verdades como entrenadores y a algunos les funciona un método y a otros otro, pero el jugador debe adaptarse y trabajar. Sin embargo, eso de que el futbolista hable en un lugar, luego en otro y así, pues no es sano. Todos somos profesionales, nosotros los entrenadores ticos le damos mucho apoyo a los jugadores y buenos trabajos. El resultado es otra cosa, porque acá vino Benito Floro y qué pasó. En mi caso soy muy respetuoso con mis colegas, no hablo de ellos, pero que no digan que el técnico nacional no se capacita y no evoluciona”, dijo Segura.

Al brumoso se le preguntó directamente: Los jugadores de Alajuelense y Saprissa han halagado mucho la metodología y las formas de los técnicos europeos que llegaron a sus clubes. ¿Los técnicos costarricenses están actualizados y con la misma metodología que los entrenadores europeos?

Su respuesta fue contundente: “Nosotros salimos a prepararnos y nos capacitamos acá. Por ejemplo, uno de los cursos de licencias que recibimos lo imparte Johnny Chaves y es un técnico muy preparado y se capacita afuera, pero cuántas veces ha sonado para dirigir a Saprissa, Alajuelense o Herediano. Les pregunto: ¿ustedes (prensa) creen que cualquier tico va a ir a dirigir al Real Madrid sin haber entrenado nunca en ningún lado?”.

Además, añadió: “Sé que todos están preparados y merecen su oportunidad todos, pero sí duele. En mi caso, tengo una pasantía en Colombia que cubro yo, voy a México y me preparo estado con Diego Alonso, que es un gran técnico y con él hago una pasantía... Nosotros somos técnicos de trabajo y le digo a mis jugadores que esa es la única línea que conozco, la de trabajar y si alguno se siente incómodo con esto, lo siento mucho”.

Si bien, en el bando rojinegro destacaron los entrenamientos y la manera de preparar los partidos de Rudé, los morados Christian Bolaños y David Guzmán fueron más elocuentes al referirse a Alonso.

Bolaños habló de un problema que tenía antes (con Mauricio Wright al mando), pero no detalló a qué se refería, aunque sí destacó la metodología de Iñaki y dijo sentirse cómodo porque potencia a los futbolistas de ofensiva, mientras que Guzmán indicó a Radio Columbia que con el nuevo estratega da gusto aprender, está agradeció porque lo trajeron y enfatizó que es muy capacido.

Justo estos aspectos son los que generan malestar en timoneles como el santista y el blanquiazul.

“Don Orlando de León me dijo una vez que para ser un buen director técnico se necesita una buena metodología, una buena filosofía, una buena gestión de grupo y una buena lectura de juego. Entonces, la metodología es solo un punto de lo más importante. No sé cómo serán los españoles que vinieron en su día a día, pero nosotros nos capacitamos y nos preparamos, porque en mi caso voy a Pachuca constantemente. A ellos se les da un plus”, recalcó Rodríguez.

Tanto Géiner como Erick coincidieron en que hay un menosprecio en el medio futbolístico por los locales. Eso sí, para ellos serán los resultados los que hablen al final.