No pensé en esperar, porque la vida es ahora y nunca he sido calculador. Una vez me preguntaron que si estaba capacitado para dirigir la Selección o asumir un equipo grande y dije que sí, no me lo voy a callar, confío en mis capacidades y no vendo humo. Uno siempre debe ver hacia adelante, dar lo mejor y si sale una posibilidad valorarlas. Si sale una oportunidad estando acá, la valoraré y se la comunicaré al club.