Joel Campbell y Michael Barrantes cuentan las horas para su primer clásico con Alajuelense

“Para el aficionado, para la institución, para la gente que irá al estadio va a ser un lindo espectáculo y esperemos ganarlo. Ese es el objetivo principal y eso es lo que yo quiero, que la Liga gane, que ganemos los tres puntos, que nos seguirá ayudando para mejorar en el campeonato”, afirmó Joel Campbell.

Alajuelense tiene varios jugadores con opciones de estrenarse en un clásico, como Joshua Navarro, Guillermo Villalobos y hasta el propio Joel. Además, será la primera vez en la que Michael Barrantes sude la camisa rojinegra contra Saprissa.

Esa situación alimenta el morbo, al menos a nivel de aficionados y de medios de comunicación. A lo interno del equipo, es algo de lo que ni siquiera se habla.

“Son demasiado profesionales, con un recorrido, con una jerarquía y creo que independientemente de las opiniones y de todo, están muy metidos de lleno, enfocados y concentrados en los roles que les toca a cada uno, en las funciones que les toca tanto en lo deportivo como en lo extra deportivo”, respondió Andrés Carevic ante una consulta puntual sobre las miradas dirigidas hacia Campbell y Barrantes para este duelo.

Giancarlo González mencionó que es curioso que un jugador con la experiencia de Joel, con la trayectoria que tiene, esté a punto de jugar su primer clásico.

“Pero yo no tengo dudas sobre él, porque sé la calidad de jugador que es y la calidad de madurez que tiene y sé que va a hacer un buen partido si le toca jugar y lo que me queda clarísimo es que va a hacer lo mejor para la Liga, para el grupo”, destacó Giancarlo González.

El defensor también señaló que en el caso de los otros integrantes del equipo para los que podría ser su primera vez en un partido contra Saprissa, es importante apoyarlos.

“Obviamente que acá puertas adentro del camerino todos queremos que fulanito se sienta cómodo, al 100 para que muestre su mejor rendimiento. Hay compañeros que tendrán su primer clásico y es normal, todos pasamos por ello, pero tenemos que apoyarlos al máximo”, insistió.

Después de su gran noche contra Motagua y de hacer mediante una tijereta lo que él mismo definió como el mejor gol de su carrera hasta el momento, Joshua Navarro sueña con jugar el clásico.

“Estoy sumamente emocionado y con bastante ilusión del primer clásico, ya sea jugando desde el principio o de banca, si me dan minutos intentaré aprovecharlos de la mejor manera”, citó Joshua Navarro.

A la vez, vaticinó que va a ser un partido difícil y explicó por qué lo considera así.

“Saprissa viene haciendo las cosas bien, pero nosotros estamos trabajando de la mejor manera en cada entrenamiento, dando el 100 de nosotros, el 110% y vamos a intentar sacar el resultado, que es lo que más queremos”.

Un criterio similar exteriorizó el defensor Guillermo Villalobos, quien destacó que ser parte del clásico es una gran ilusión para él, porque desde siempre se visualizó jugándolo. Hace nada veía los duelos entre Alajuelense y Saprissa desde afuera, pero este domingo podría ser su bautizo en el clásico nacional.

“Es mi sueño de niño, de cualquier futbolista, jugar un clásico. Ahora vi que estará el estadio lleno y es importante sentir a la afición, es el equipo que yo siempre he querido, el que siempre he amado. Me ilusiona muchísimo y esperemos que me toque, si no, vamos a apoyar a los compañeros”, reseñó Guillermo Villalobos.

Concentrados Copiado!

Alajuelense llega al clásico después de golear a uno de los equipos grandes del fútbol de Honduras y de ratificarse como el mejor club en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

La evolución de la Liga es notoria, el equipo va en ascenso tanto en lo individual como en lo colectivo. No reconocerlo sería mezquino, pero Giancarlo González dijo que el grupo debe continuar concentrado y con los pies sobre la tierra.

“Hay que tener humildad, equilibrio, estamos jugando dos torneos diferentes y el domingo tenemos un gran partido. Lo primero es mantener un equilibrio y en estos partidos que se juegan diferente hay que tratar de ganar los duelos ofensivamente y defensivamente”.

Indicó que también hay que saber manejar los tiempos del partido, pero que la principal misión es recuperarse bien después del duelo contra Motagua y buscar hacer un buen espectáculo en el clásico.

“Que va a ser muy bueno es lo que parece, pero se sabe que son partidos diferentes y por ahí puede friccionarse un poco, porque son partidos que se juegan así. Nadie quiere perder, nadie quiere regalar nada y nosotros vamos a buscar lo de nosotros, porque estamos en nuestra cancha, con nuestra gente y para nadie es un secreto que queremos el liderato general del campeonato”, comentó González.

Por resultados y la manera en la que están jugando los dos equipos, pareciera que este duelo realmente es de fuerzas muy parejas.

“Es un clásico más, es importante ganarlo porque está en disputa un liderato general, pero también no es el último clásico y no es el final del campeonato, entonces es importante tener claro eso. Queremos ganarlo porque estamos en nuestra casa, con nuestra gente y sabemos que el liguista agradece esos partidos”.

A él le agradó percatarse de que la afición respondió de nuevo y que habrá estadio lleno.

“Habrá un buen ambiente el domingo, ellos están esperando estos partidos y nosotros como profesionales tenemos que saber manejar las situaciones, los momentos del partido y las situaciones que se vayan dando de aquí a que empiece, porque nos dedicamos a esto y no podemos volvernos locos”, insistió el capitán de la Liga.

El clásico será este domingo 3 de setiembre a partir de las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

