Jeaustin Campos satisfecho de un Saprissa que le muestra a todos el ADN morado

Saprissa cambió radicalmente su realidad y pasó de dejar dudas, a coleccionar victorias con un juego sólido. Es más, los morados golpearon al Puntarenas FC en el propio Lito Pérez y con esto se adueñaron del primer lugar del grupo B, justo en la previa a disputar el clásico ante Alajuelense. El técnico Jeaustin Campos dijo estar satisfecho principalmente con la disciplina, el esfuerzo, el trabajo y el talento que muestran sus jugadores, factores del ADN tibaseño, según recalcó.

Saprissa dijo adiós a 22 años sin triunfos en la ‘Olla Mágica’ y desplaza a Puntarenas de la cima

Cinco partidos ganados al hilo, son líderes y cortaron una larga racha en Puntarenas. ¿Cuáles han sido los principales ajustes para ver este Saprissa?

Se necesitaba algo de sabiduría para enfrentar un partido tan complicado. Tomamos las decisiones que creíamos mejores y el esfuerzo de los muchachos se vio premiado con el triunfo. Me parece que pudimos haber aumentado la ventaja, pero estábamos al frente del líder, en su casa y con un gran ambiente.

”Creo que la clave está en la disciplina, esfuerzo, trabajo y talento; en ese orden. La disciplina no es solo en los horarios, sino en la parte táctica, en tratar de hacer bien las cosas y la entrega. Elevamos todo esto con pasión y los muchachos ya entendieron cuál es el idioma de Saprissa en todas las canchas, porque hay que ir a buscar, hay que esforzarse y solo con la camiseta no se juega”.

¿Este momento de Saprissa les da para creer en algo más?

En el camerino estamos con la idea de ir partido a partido. En algún momento fuimos contundentes, empezamos a crecer en la tabla y en nuestro fútbol, pero hay que seguir en el día a día. No podemos caer en lo que dicen algunos periodistas de que si es la mejor versión de Saprissa, yo digo que siempre tiene que haber una mejor versión y mejorar. Lo importante es que tenemos la confianza de haber ganado en Puntarenas y de tener el liderato. Todo esto nos da respaldo en el trabajo que hacemos y el que estemos de líderes aumenta la responsabilidad, porque llegar no fue fácil, pero mantenerlo será más complicado.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, nunca perdió la calma en el duelo ante Puntarenas y terminó con una gran sonrisa al imponerse, en la fecha 10 del Torneo de Apertura 2022. (JOHN DURAN)

¿Tiene el panorama ideal que tanto quería?

Uno como entrenador de Saprissa, siendo un equipo grande, quisiera tener un equipo definido desde el primer partido, estar en la tabla de posiciones según el rendimiento que estamos mostrando, pero no fue así por razones que ya he explicado, como el tema del conjunto y del acople.

¿Es ideal llegar al clásico de esta manera?

En la previa del clásico siempre es importante tener un equipo solvente, con una gran motivación y que anímicamente esté confiado. Porsupuesto que es uno de los mejores parámetros que se pueden tener.

¿Qué significa tener a Kendall Waston?

Adempas del gol de Kendall tuvimos cuatro o cinco situaciones claras para marcar. No podemos achacarle todo el éxito a Kendall, aunque es un activo importante para nosotros.

¿Qué tan especial será este clásico porque solo es uno y por el momento que pasa Saprissa?

Es una situación anímica importante para nosotros, no solo por lo emocional, sino por el nivel que venimos mostrando. El resto son consecuencias, porque se está en el primero lugar, no se pueden bajar los brazos y sin importar dónde se juegue el clásico, vamos con la moral en alto y es un partido especial. No nos vamos a conformar, sino que seguiremos trabajando con humildad, porque tenemos otro objetivo, que es ser líderes generales.

¿Le gustaba más la idea de que el clásico se jugara en el Estadio Nacional?

Alajuelense ha hecho grandes partidos en Saprissa y ha ganado, nosotros también lo hemos hecho. Lo mismo ha pasado en el Nacional y también en el Morera Soto, en donde nosotros y ellos hemos ganado. Obviamente que está el tema de la gente, pero no hay excusas, toca jugar en el Morera Soto y no pasa nada. Nos enfocamos más en el cómo trabajarlo y no dónde se jugará. No me entretengo en algo que no está en mis manos.