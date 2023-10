Jeaustin Campos: ‘Lo bueno de este partido es que el árbitro va a ser internacional’

Jeaustin Campos volvió a criticar al árbitro Keylor Herrera por lo que fue el juego de campeonato nacional del sábado anterior entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, en el que los manudos se dejaron el triunfo con un gol de tiro libre de Michael Barrantes.

En la víspera del tercer pulso en fila entre estos equipos y que será el definitivo por el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, el técnico rojiamarillo dijo: “Lo bueno de este partido es que el árbitro va a ser internacional”.

La serie está 2-2 y el gol de visita favorece en este momento a Alajuelense. El partido está pactado para las 8:15 p. m. de este miércoles en el Estadio Alejandro Morera Soto.

- ¿Qué piensa de lo ocurrido con Fernán Faerron al final del partido anterior, la expulsión y que este miércoles posiblemente el ambiente sea pesado?

- Yo no quiero ahondar en eso porque son situaciones que pasan dentro del campo y como hombres tenemos que resolverlo ahí adentro. No soy partidario de los que salen hablando de lo que pasa en el campo.

“En eso somos profesionales, equipos que están acostumbrados al roce, a decir cosas y hasta a tratar de sacar alguno al otro. Lo que yo no puedo aceptar es que el árbitro haya sido muy complaciente y hasta cierto punto alcahueteando ciertas situaciones.

“La afición tiene derecho a exclamar, a decir, para eso pagan la entrada y están viendo un espectáculo. Yo con el tema de la afición en todo lado y nuestra afición también tiene el derecho de gritar, de intentar sacar a los protagonistas, así que en eso no hay ningún problema.

“Y yo creo que lo bueno de este partido es que el árbitro va a ser internacional, sin menospreciar a los de acá, pero siento que no hay ningún tipo de situación que se arrastre a nivel nacional.

“Eso no digo que esté 100% garantizado de que va a hacer un buen trabajo, todo depende de las cosas, pero por lo menos no va a arrastrar ese historial o ese tipo de cosas, que embota el ambiente y lo hace más pesado. Vamos a tener ganancia todos los protagonistas de los dos equipos”.

- ¿Qué pasa con Deyver Vega porque no se reporta lesionado?

- A Deyver le ha costado, me parece que es un jugador importante, pero sí le ha costado tener esa intensidad de los seis, siete o ocho jugadores que tuvieron un impás muy grande sin competir y le ha costado. Aparte de que en su puesto pues hay jugadores que están resolviendo bien. Ya él está bien, pero hay que esperar su turno.

“En su puesto pueden jugar otros, incluido Andy Rojas que nos hace minutos y es un tema de esperar la oportunidad, pero ha estado trabajando bastante bien y mis respetos porque es un gran profesional. Esperamos que en algún momento pueda tener esa oportunidad y que nos ayude, por supuesto”.

- Jafet Soto dijo en el programa Encuentro Deportivo: “En el gol de Alajuelense no existe falta, la inventa Keylor Herrera, el partido se pudo jugar a la intensidad del miércoles anterior, pero hay temas de diferencia de arbitrajes cuando no hay localía. Ahí está la diferencia, cuando únicamente han pasado 48 horas de un partido a otro”. ¿Está de acuerdo con esa parte? ¿Espera que el árbitro mexicano deje jugar?

- No solo estoy de acuerdo, sino que lo dije yo en la conferencia de prensa aquí mismo (en el Estadio Alejandro Morera Soto). En la cadena internacional que pasó el partido dijeron que era un partido no propio, no habitual de esta zona centroamericana, palabras más, palabras menos. Y sí se nota la diferencia.

“No voy a criticar la intensidad, o si el árbitro es o no es, porque igual puede pasar este miércoles. Pero las probabilidades aumentan cuando hay esto. La fluidez, el no conocer trasfondos que están en el campeonato nacional, eso puede ayudar.

“Del tema de la localía no sé, probablemente Keylor, bueno probable no, él tomó pésimas decisiones y desafortunadamente muy pocas fueron a favor del Herediano. No sé si es la localía no no. Lo importante es lo que viene y hay un perfil internacional y esperamos que sea un partido similar al del miércoles anterior, no al del sábado”.

- En esa misma entrevista en Encuentro Deportivo, Jafet Soto dijo que pedirá que se analice el video por incitación a la violencia de Giancarlo González a Fernán Faerron, cuando le lanzó un beso. Más allá de eso, ¿qué puede decir de las situaciones que se han dado en estos partidos y lo que se está creando afuera de la cancha y dentro? ¿Puede ser algo que se vuelva más tenso con dimes y diretes?

- Por ser una persona de fútbol, esas cosas no me competen. Yo tengo que ver de qué manera puedo ganar este miércoles, qué situaciones, qué perfil de jugadores necesitamos. Hemos visto los videos de los últimos dos juegos y son cosas de fútbol.

“Lo otro queda al margen para mí, son cosas que yo no puedo dominar. No puedo dominar a una afición, no puedo dominar el comportamiento del rival fuera del campo o dentro del campo. Eso no me compete.

“Lo de nosotros se centra y se concentra en el desenvolvimiento de mi equipo dentro del campo. Y cosas que realmente puedan incidir y que están en nuestras manos, en las manos del cuerpo técnico. Lo demás es inútil tal vez emitir una opinión, porque no va a ser válida”.