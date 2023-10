Para Jeaustin Campos ‘el circo’ del Morera Soto afectó al árbitro y a los jugadores del Herediano

El entrenador del Herediano, Jeaustin Campos, afirmó en conferencia de prensa que Alajuelense fue superior en el terreno de juego del estadio Alejandro Morera Soto y que la victoria de 1-0 fue justa. Sin embargo, insistió en que el trabajo del árbitro Keylor Herrera fue deficiente y que se inclinó a favor del equipo local, aplaudido por “el circo“.

Jeaustin declaró que no culpaba a Herrera por la derrota, pero señaló que hubo faltas que, en su opinión, no existieron, como la que pitó Herrera en la segunda parte, permitiendo que el volante Michael Barrantes anotara el único tanto del partido con un tiro libre.

“Es muy fácil pitar así. El circo te aplaude y sales como un grande, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Eso le corresponde a Jafet Soto y a Robert Garbanzo; lo mío es el fútbol. Pero desde mi punto de vista, Herrera influyó muchísimo en el desarrollo moral que pudo tener el partido”, comentó Campos.

El entrenador rojiamarillo expresó su esperanza de tener un mejor arbitraje en el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana, que sea más equitativo, aunque reiteró que no culpaba al árbitro por la derrota de su equipo.

“Hoy, en mi opinión, la falta que se pitó en el tiro libre (contra Carlos Mora), para mí, no fue falta. Son detalles que van inclinando la balanza. Espero que el miércoles tengamos un buen arbitraje; ojo, no perdimos por el árbitro, Alajuelense fue superior y fue un ganador justo”. adimitió.

Jeaustin Campos defiende a Faerron

En cuanto a la expulsión del defensor Fernán Faerron, Jeaustin explicó que antes de dar un criterio, era necesario observar la repetición de la jugada contra el manudo Freddy Góndola. Aunque también mencionó un detalle que pudo incidir.

“No he visto el video, no puedo emitir un criterio, pero la primera falta que le hicieron a él (Faerron) fue una agresión sin pelota. Me parece que a Faerron lo expulsó un expulsado. Del árbitro (Keylor Herrera) no quiero hablar; armó un circo, muy cargado, me da vergüenza decirlo. Incluso en la jugada del tiro libre, hubo situaciones”, mencionó Campos.

El estratega también declaró que el ambiente pudo haber desconcentrado a varios de sus jugadores, que aún están sintiendo la presión de enfrentar a la Liga en partidos determinantes, donde se juegan la posibilidad de pelear por un liderato o llegar a una final internacional.

“Estamos jugando contra un equipo que tiene experiencia y que lleva tiempo jugando juntos. Siento que nuestro rendimiento no estuvo a la altura; hubo muchos errores que nuestro rival indujo y no estuvimos a la altura, excepto en el tiro libre, ellos no tuvieron una oportunidad clara de anotar”, manifestó Campos.

“El equipo está en construcción; hay jóvenes como Darrel (Araya), Hazxel (Quiros) y (Eduardo) Juárez que aún no tienen la experiencia de los jugadores de Alajuelense, a pesar de que no han sido campeones. Mi trabajo está ahí, igualar un equipo con experiencia a otro que está en formación. Estamos peleando con un equipo nuevo, nos ha costado jugar en algunos escenarios”, añadió.