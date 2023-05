Jeaustin Campos: ‘Conozco muy bien al rival y lo respeto, pero ellos juegan y yo no’

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, le cumplió al club. Lo contrataron cuando el equipo casi tenía el agua al cuello y en la última fecha, el timonel logró la clasificación a las semifinales.

Ahora se medirá a Saprissa, su anterior equipo en este torneo, y para Jeaustin la ventaja de los morados es que tienen la posibilidad de jugar la gran final, en caso de no llevarse la segunda fase del certamen.

- ¿Qué tan peligroso se convierte Herediano y qué representa para usted la clasificación?

- Yo no me lo tomo muy personal, hago mi trabajo. Como lo dije desde el principio, la convicción del grupo es primero y eso sí lo defiendo. La convicción de cada uno de ellos, el respeto con que hemos trabajado para clasificar y no quiero hablar de cuán exitoso puedo ser yo. Esto es un grupo, no es ajedrez, ni tenis, es una cuestión de todos y yo solo ejerzo mi liderazgo a base de persuasión. Soy más de persuadir que de golpear la mesa.

"Los muchachos sudaron la camisa, se tiraron de cabeza y eso era lo que necesitábamos", dijo Jeaustin Campos, técnico de Herediano, sobre sus jugadores.

- ¿Qué significa enfrentar a Saprissa, un equipo que usted ayudó a terminar en primer lugar porque lo dirigió?

- Conozco muy bien al rival y las variables que ellos tienen, aunque también han cambiado su juego y ellos también me conocen. Ellos juegan, yo no, pero respeto mucho al rival porque por algo son los líderes y han hecho un torneo muy regular y a eso nos vamos a enfrentar.

LEA MÁS: Jafet Soto: ‘Ahí estamos otra vez de incómodos’

- ¿Cómo ve las semifinales?

- Yo siento que por algo clasificaron los cuatro, tal vez nosotros no de la manera que hubiésemos querido, pero clasificamos y los cuatro somos potencialmente competitivos para ir por el campeonato. La única ventaja la tiene el rival de turno de nosotros (Saprissa), porque posee dos partidos adicionales y pueden jugar con ese chance y nosotros no.

Pero aquí se han dado todas las combinaciones, el que entra último queda campeón, muchas veces campeoniza el primero, también lo logró el tercero. Todos son tradicionales y no hay rival pequeño, las series las deslumbro muy competitivas.

- ¿Cómo llega Herediano a estas instancias?

- Las últimas jornadas eran de matar o morir y lo logramos y creo que eso nos coloca en un sitio importante. El hecho de vivir finales con anterioridad nos da esa posibilidad de estar en sintonía con lo que se viene, porque ya lo hemos jugado y así hemos jugado así hasta el último minuto.

- Por acumulación de tarjetas amarillas pierde al portero Bryan Segura. ¿Qué piensa de Steven Orias para estos partidos?

- Él es un chico que ya jugó, tiene su personalidad, no me sorprende, me gustó muchísimo y solo será darle la confianza. En algún momento me tocó con Kevin Chamorro en el Saprissa y hoy está donde está.