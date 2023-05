Jafet Soto: ‘Ahí estamos otra vez de incómodos’

Herediano no podía faltar a la cita, estaba contra las cuerdas, pero hizo lo que debía, ganó en Puntarenas y se medirá en semifinales a Saprissa.

Desde el Torneo Invierno del 2008, Herediano siempre clasificó a la segunda ronda de un certamen.

Jafet Soto, gerente general de los rojiamarillos, se mostró feliz con la clasificación y aseguró que nadie los quería en esta ronda, pero sacaron el boleto y piensan dar el zarpazo para dejarse el título.

“Sabíamos que nos iba a costar, había algún tema que resolver y lo resolvió nuestro entrenador y los jugadores. Creo que es justo que nuevamente clasifiquemos y ahí estamos otra vez de incómodos”, dijo Jafet al finalizar el partido en Puntarenas, donde los florenses ganaron 2-1.

Para Soto, Herediano mostró su identidad y no podía quedar fuera de la gran fiesta.

“Uno que ve, lee, escucha o le pasan lo que se dice, nadie quería que clasificaramos; de hecho, ya nos daban por fuera, pero esto es Heredia y si no se sufre no es Heredia. Es nuestra identidad, no debería ser así, pero es nuestra identidad. Nuevamente, una semifinal, el único equipo que ha clasificado desde que se instauró este sistema de competencia y estoy muy feliz”.

Para Jafet Soto, Herediano llegará fuerte a las semifinales. "Nadie nos quería clasificados, pero mostramos nuestra identidad", dijo Jafet. (JOHN DURAN)

Son 15 años y Herediano siempre está en la lucha por campeonizar y Soto resaltó que es una labor de todos en el club.

“Esto es un trabajo de Fuerza Herediana, de todos, de don Aquil (Alí), don Orlando (Moreira), de Juan Carlos (Retana), la parte administrativa, el cuerpo técnico y, obvio, la materia prima de los jugadores. Hemos sufrido mucho esta temporada con expulsiones y lesiones, rescatamos a Ortiz (José Guillermo) y Bryan Rojas para estas finales y sumamos jugadores que son importantes para nosotros; el nivel de Chui (Jesús Godinez) espectacular y el de Anthony Contreras, quien hizo los goles, y debemos tener humildad para reconocer que no hicimos todo bien en la temporada y tenemos mucho que resolver en las semifinales”.

- ¿Qué le parece enfrentar a Saprissa en semifinales?

- Es el mejor equipo del campeonato. Así lo dice la tabla. Vamos a pedir que nos programen el partido para el jueves a las 8 p. m.