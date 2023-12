Jafet Soto sobre los títulos de Saprissa: ‘Cinco o seis se los regalaron’

Saprissa se dejó el primer partido de la final de la segunda vuelta ante Herediano. El 2 a 1 dejó abierta la serie, para la vuelta en la Cueva y de seguro, el segundo partido será aún más disputado. Por si quedaban dudas, Jafet Soto, presidente y técnico florense, calentó el choque de vuelta con declaraciones incendiarias.

Jafet Soto no pudo estar en el banquillo de Herediano, en el primer juego de la final ante Saprissa. Soto debía un partido de suspensión, pero volverá para el choque en Tibás. (MAYELA LOPEZ)

Soto se quejó una vez más del arbitraje, cuestionó la roja a Orlando Galo y que no expulsaran a Kendall Waston. Además, señaló que a su parecer hay un guión que los réferis siguen para afectar a los rojiamarillos.

Así mismo, no tuvo reparos en señalar que a su parecer, varios de los 38 títulos que tiene el Monstruo “se los regalaron”.

¿Qué tan clave es para Herediano que pese a la derrota, la serie quedara abierta?

- Tengo que felicitar a mi afición y a mis jugadores por su sangre, su carácter y su temple. Nos condicionaron desde el minuto 15 con la expulsión de Orlando Galo, cuando se tuvo que mostrar una roja antes, porque Kendall Waston le dio un codazo a Elías Aguilar.

”Parece que hay un manual de cómo pitarle al Herediano. Da pena ver este tipo de situaciones, la cantidad de amarillas que siempre nos sacan y al rival no.

”Le pido perdón a mi afición, porque no es suficiente lo que estoy haciendo para que nos respete el arbitraje como se debe. Lo voy a seguir haciendo, no tengo ningún problema”.

¿Siente que los jerarcas del arbitraje son los que están en contra de Herediano?

- Le digo a los árbitros que nosotros tenemos 70 años más al frente de Herediano, así que ya estoy entrenando a mis hijos y a los hijos de mis socios. Vamos a hacer más piel de cocodrilo, elefante y culebra, para ser más fuertes.

”Ahora el entrenador de ellos (Vladimir Quesada) sale diciendo que Jafet condiciona. Claro, es riquísimo, porque de esos más de 30 campeonatos que tienen, cinco o seis se los regalaron. No le quito méritos a los jugadores, porque se los ganaron en la cancha, pero les han ayudado”.

¿Cree que se le presentará el mismo guión arbitral para el próximo partido?

- Puede ser que sí. Comparemos lo que ha venido pasando, tanto el domingo anterior en Alajuela, como en este primer partido.

”Cómo no voy a tener que hacer cambios en el minuto 45, si teníamos seis amonestados. Tuve que cambiar mi plan de juego, porque tenía seis amonestados; ahí está el guión del que hablo. Me decepciona esto, porque jugué fútbol y me pitaron grandes árbitros en México, pero lo que he estado viendo me sorprende mucho.

Forma parte del Comité Ejecutivo. ¿Usted ha sido de los principales críticos de Horacio Elizondo en el Comité y ha tenido diferencias con él por los informes que ha presentado?

- No he tenido la oportunidad de recibir un informe de don Horacio, más que por correo electrónico. Es todo lo que voy a decir.

”Hay otros 10 compañeros más del Comité que le pueden exigir al señor (Horacio Elizondo). La única diferencia es que yo no llamo un lunes a un presidente, como pasaba antes. Respeto al resto de equipos que no tienen presencia en el Comité Ejecutivo y no saco provecho de esto, sino que prefiero hacerlo en las conferencias de prensa”.

¿Cuánto le condicionó la roja a Orlando Galo?

- Claro que nos condicionó. La decisión del árbitro pudo ser sacar roja o no en esa acción, porque cómo hacía Orlando Galo para quitarse al jugador de encima. Sin embargo, como es Herediano, entonces sí sacan roja, pero el codazo de Kendall Waston no es roja, porque es Saprissa.

¿A qué apelará en el segundo partido en Tibás?

- Somos 11 contra 11, el domingo; bueno, si es que el guión lo permite. Si no, mejor vamos a tener que trabajar este viernes 11 contra 10 en el entrenamiento, para no ser sorprendidos.

¿Siente que Herediano sale fortalecido, pese a la derrota?

- Vamos perdiendo 2 a 1, pero solo es un gol. Con el temple y carácter con el que este equipo terminó y viendo a Saprissa sacando agua y tirando pelotazos en el cierre, nos da una esperanza bastante fuerte.