Jafet Soto piensa que se le mide diferente y no se ve su capacidad de negociar

Jafet Soto ya no es el gerente deportivo de Herediano, pero se mantiene al frente del pelotón como dirigente y siempre está listo para defender a los colores que ama. Pese al cambio de puesto, lanzó un par de golpes al ratificar el fichaje de Aarón Cruz y también revelar que firmaron a otro jugador de Saprissa, que llegará a mitad de año. Más allá de las críticas, el considera que lo suyo es capacidad.

Jafet Soto lanza dos golpes a Saprissa: se deja a Aarón Cruz y firma otro morado

¿Se le mide diferente al Herediano en el tema de los fichajes?

No sé por qué se nos mide diferente. Cuando Venegas se fue a la Liga también se dijo lo mismo (Juan Carlos Rojas señaló que se está inflando el fútbol). Pienso que es capacidad de negociación, es una justificación que ya no se vale.

”No tuvimos la suerte de que Aaron arreglara su finiquito y llegara a nuestro club desde ya, pero no puedo hacer el trabajo de los demás y no puedo hacer el finiquito de un futbolista de Saprissa. Seré bueno o regular en esto, sin embargo, tan bueno como para sentarme y resolverle las cosas en Saprissa, ya no puedo”.

¿Quedó molesto al no darse el finiquito de Aarón Cruz con Saprissa y no tener al portero ya?

No. Siendo realistas, sabía que Saprissa se podía quedar con tres grandes porteros. No contaba con Aarón y por eso no tengo molestias. La sorpresa nuestra fue cuando Esteban Alvarado dijo posiblemente se retiraba en junio o no sabía qué iba a hacer. Tan es así, que Esteban definió su futuro inmediato solo por este torneo con Saprissa. Nosotros hicimos nuestros movimientos de cara al futuro.

Jafet Soto, dirigente de Herediano, dejó la gerencia deportiva y ahora está más enfocado en culminar el proyecto del nuevo estadio Rosabal Cordero. (Alonso Tenorio)

¿Quién es el otro jugador de Saprissa que fichó Herediano?

Ya lo tengo, lo firmó Robert Garbanzo, así que le tienen que preguntar a él. Ya no me meto en la parte deportiva, pero es un jugador determinante de Saprissa.

¿Cómo es la planificación de Herediano para los fichajes?

Lo hacemos de acuerdo al reglamento, si es que queremos a jugadores de otros equipos. Por ejemplo, en la mañana surgió un rumor de que Yeltsin Tejeda firmó con Saprissa, pero no puede porque le resta contrato con Herediano hasta diciembre, así que si lo hacen es quebrantar el reglamento. Igual, estoy seguro que Tejeda no se va a mover del Herediano y va a estar muchos años con nosotros.

¿Cómo se dio todo lo de Esteban Alvarado y Aarón Cruz?

Reitero que jamás se pensó en un intercambio, eso nunca. Cada uno debía resolver su situación y llegar al finiquito. Con Esteban tengo una gran amistad, me dijo que lo habían llamado, fue transparente y le dije que lo que decidiera estaba bien.

”No llamé a Saprissa para hacer algo así, siempre fue Saprissa. Ángel Catalina me llamó para hacer lo de los porteros, Esteban fue transparente conmigo y yo arreglé lo mío. En ese momento Aarón ya era nuestro”.

¿Cuántos jugadores tiene que considera que son para exportar?

Tenemos una planilla de 28 jugadores y tres son porteros. Podríamos hablar de un 20%, unos cinco o seis jugadores que podríamos mover en el mercado internacional. Nos hemos quedado lentos, la ventana fue muy corta luego del Mundial, pero aún se puede dar en Asia o la MLS.

¿Hay ofertas sobre la mesa por algún jugador de Herediano?

Hay muchas intenciones por Gerson Torres, por Anthony Contreras, Keysher Fuller o el mismo Yeltsin Tejeda, pero se han quedado en intenciones.

¿Fue un error haberse esperado para vender a Anthony Contreras?

Un delantero de más de 1,80 metros, de 23 años y con las características de Anthony siempre va a ser apetecido para el mercado internacional. Siento que viene algo importante para él ahorita o a mitad de año.

¿Cómo vive esta nueva etapa ya fuera de la gerencia deportiva?

Ahorita estamos con un gran proyecto, que es el tema del estadio. Robert Garbanzo ha venido a ser un brazo importantísimo para la evaluación y la observación del trabajo del equipo, que se me dificultaba mucho. Tengo una función menos, pero el estrés es el mismo, porque lo que estamos haciendo con el estadio es muy importante y queremos terminarlo.

Declaraciones tomadas de Radio Columbia y Yashin Quesada en conferencia de prensa.