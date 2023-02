Jafet Soto da dos golpes a Saprissa: se deja a Aarón Cruz y firma otro morado

Jafet Soto siempre tiene una carta bajo la manga y en esta ocasión la usó contra Saprissa, no solo porque ratificó a Aarón Cruz como ficha de Herediano, sino porque aseguró que ya tiene firmado a otro jugador de los morados para mitad del 2023.

Jafet Soto confirma fichaje de Aarón Cruz y advierte que firmó a otra figura de Saprissa

Si hay alguien que se sabe el juego de las estrategias, es precisamente Jafet. Incluso, recalcó que él si hizo el trabajo como se debía, al acordar un finiquito con Esteban Alvarado (ficha ahora del Monstruo), pero el dirigente Ángel Catalina fue quien no logró que conversaron.

“Aarón Cruz es jugador de Herediano y llegará a partir de junio. Jamás se intentó intercambiar porteros con Saprissa, cada uno tenía que hacerlo de forma independiente y arreglar el finiquito con su jugador (Alvarado y Cruz), así lo hablé con Ángel Catalina. No tuvimos la suerte de que Aaron arreglara su finiquito y llegara a nuestro club desde ya, pero no puedo hacer el trabajo de los demás, no puedo hacer el finiquito de un futbolista de Saprissa”, señaló Soto.

El gerente añadió que: “Juan Carlos Rojas solo tiene 10 años como presidente de Saprissa y no tiene por qué saber lo que pasó con Alexandre Guimaraes, José Luis López, Gerald Drummond, Try Bennett o Francisco Calvo, pero hay que recordarle que todos tenemos los mismos derechos de trabajar y planificar. Dentro de esto, le digo a don Juan Carlos que ya tenemos firmado otro jugador de Saprissa para junio. No voy a decir el nombre, pero llegará en junio y puedo asegurarlo 100% o 1000%”.

Aarón Cruz no suma minutos con Saprissa en el Torneo de Clausura 2023. (Jose David Murillo)

De inmediato saltaron nombres de futbolistas tibaseños que quedarían libres a mitad de año y pueden ser atractivos para el Team. Entre ellos el primero por el que se le consultó a Jafet fue el de Christian Bolaños, también por Ariel Rodríguez y no podía faltar el de Marvin Angulo, quien tuvo un pasado con los florenses.

El dirigente solo apeló a sonreír y no soltó ningún detalle adicional. Como parte de su juego, le recomendó a la prensa investigar o consultar con Robert Garbanzo, nuevo gerente deportivo, y quien fue el que cerró el acuerdo con el jugador de la S.