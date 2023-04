Jafet Soto le envió dardos a Saprissa y a algunos políticos por el caso de Jeaustin Campos

Desde que el Club Sport Herediano llegó al Estadio José Rafael ‘Fello’ Meza para enfrentarse a Liga Deportiva Alajuelense, Jafet Soto dio indicios de que quería lanzar un mensajae relacionado con la contratación de Jeaustin Campos como técnico del Team.

Optó por esperar a que finalizara el juego en Nicoya, en el que Guanacasteca derrotó a Guadalupe, dando un golpe certero por su salvación.

Fue la primera vez en la que se refirió al retorno de Jeaustin Campos y aseguró que se siente muy contento porque es el técnico más laureado del fútbol nacional y con capacidad demostrada.

- ¿Qué pesó para contratarlo de nuevo pese a la investigación?

- Es que es eso, es una investigación e indudablemente en Costa Rica estamos en un país de derecho, en donde mucha gente ha querido hacer de esto un tema político. Me sorprende también que diputados actuales estén dando un juicio, sabiendo que tienen que velar porque se cumpla la Constitución Política.

“Me sorprenden muchas declaraciones políticas que indudablemente no tienen nada que ver con el fútbol. Si quieren votos que se los ganen cuidando la provincia que los puso ahí; no metan al fútbol con política porque no se vale.

“Como dijeron por ahí; que nos dejen a nosotros en nuestra finca del fútbol y qué bueno que estoy dando la entrevista en este momento, porque si hablamos de situaciones puntuales, ahí me están diciendo de todo y los tengo a ustedes de testigos.

”Nosotros hasta con jugadores de Saprissa hablamos, investigamos cómo se dieron las cosas antes de tomar una decisión y nos dio la seguridad y la tranquilidad de traer a Jeaustin Campos. Cuando uno hace los procesos correspondientes tiene resultados buenos y en este caso lo mejor para Herediano es tener a Jeaustin como entrenador”.

- ¿Los jugadores cómo recibieron a Jeaustin?

- Muy bien, es una planilla completa, que lo ha demostrado en los últimos años. Hay mucha competencia y siempre se ha adaptado a los entrenadores y Jeaustin es uno de ellos. Conoce muy bien la interioridad de este vestidor y lo estamos contratando por mucho tiempo y esperamos que cumpla el contrato con nosotros.

- ¿Cómo cree que fue la salida de Jeaustin Campos de su club anterior, cómo cree que Saprissa manejó todo?

- No sé el tema de cómo lo manejaron y cómo lo han tratado algunos medios, que no ha sido lo mejor. Lo que sí sé es que cuando una persona como Juan Carlos Rojas sale tantas veces en redes sociales justificando su accionar y justificándose con temas legales y con muchas cosas, hay una situación que no calza.

”Tanta explicación, tanta cosa... Cuando hay tanta explicación por parte del presidente me parece que algo no calza y quieren justificar ante la opinión pública y ante su afición que dejaron ir el mejor entrenador de este país“.

- ¿Ustedes ganan?

- Yo creo que es de humanos reconocer el accionar y yo creo que Jeaustin jamás debió de haberse ido del Herediano. Él se fue a Saprissa porque nosotros así lo quisimos y lo dejamos libre, porque tuvimos que quitarlo, pero realmente las aguas vuelven a su nivel y el nivel de Jeaustin Campos es estar en un equipo como Herediano.

- ¿Ustedes hablaron con jugadores de Saprissa?

- Hicimos toda la investigación que teníamos que hacer y nos arrojó resultados muy positivos y muy contrariados. Recordemos que estamos en un país donde nos asiste el derecho y que uno es el derecho de la defensa. En diferentes medios e incluso en la conferencia, sin que Jeaustin fuera entrenador de Herediano, algunos de sus abogados dijeron que no le habían dado el derecho de defenderse.

”Nosotros estamos muy felices. Queremos separar, hay muchas cosas que hacer por las provincias y para eso están los diputados que fueron electos por los habitantes en sus respectivas provincias y en lugar de irse por un tema que implica a todo el país, que es la inclusión y el racismo, que estemos todos en el mismo canasto.

”Tenemos que separar el fútbol del tema político y viendo instituciones del Estado referirse en diferentes medios, que no tienen nada que ver tampoco. Quieren hacerse notar y los vamos a hacerse notar y los costarricenses se hacen notar cuando no van a votar por ellos, porque no hicieron nada por sus respectivas provincias.

“O como la Defensoría de los Habitantes, que da un criterio sin tampoco conocer a detalle las diferentes circunstancias que se dieron para la contratación de Jeaustin. Aquí hay muchas cosas que se están enredando y que el fútbol no lo merece.

”Si yo pongo en un papel a un futbolista y a un político, gana la parte deportiva, no gana el político“.

- ¿Qué pasa si hay una sanción para Jeaustin?

- Es que yo no pienso en el futuro. Yo pienso en el presente y hoy don Jeaustin Campos tenía todos los atestados para ser entrenador de Herediano. Yo pienso en el hoy, en el partido, en lo que viene en las semanas, en cerrar bien el campeonato y en intentar meternos en zona de clasificación, hacerlo y buscar el campeonato.

“Yo no sé cómo opera el Comité de Ética, yo le digo porque a nivel de fútbol todo se sabe, como que Aarón Suárez tenía una lesión y que tenía el golpe. Que Pipo no iba a jugar, que iban a jugar dos céntrales izquierdos, uno por derecha. En el fútbol todo se sabe y a veces queremos meter cosas que no tenemos que meter.

“Lo de Ética ahí está lleno de abogados y ellos verán cómo será el proceso de investigación y yo no puedo opinar de procesos privados y confidenciales.

- ¿Cómo va a manejar el caso de Aarón Cruz, que llega a Herediano y se encuentra con Jeaustin?

- Yo creo que no es con Jeaustin. Porque el que contrata no es él, es Ángel Catalina y si hay una diferencia es con Catalina y no con el entrenador. Se entiende que hay conversación entre Robert Garbanzo y Jeaustin Campos para lo que quiere para la otra temporada y es mutuo acuerdo.

”Si usted llega y quiere contratar a Chamorro y sabe que ya el presupuesto se le fue, o no le dio la importancia que merecía después de ser uno de los porteros más influyentes de Saprissa como Aarón, yo creo que el tema no va por la parte deportiva.

- ¿Herediano le está quitando piezas clave a Saprissa?

- Nosotros no le quitamos el entrenador, yo lo invité a quedarse en la banca cuando jugamos contra ellos en el Colleya. Ahí están las tomas y no se los quitamos, nos lo devolvieron, porque la verdad es que no debió haberse ido”.